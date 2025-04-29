SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan Talisca planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ı eski yıldızı Anderson Talisca ile yıkmayı planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:50
Jose Mourinho’dan Talisca planı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik Beşiktaş derbisine kilitlenirken, Teknik Direktör Jose Mourinho aklında maçı oynamaya başladı.

Portekizli teknik adam, derbiye Edin Dzeko ve Anderson Talisca ikilisiyle başlayacak. En Nesyri'nin yanı sıra Cenk Tosun da yedek kulübesinde eski takımına karşı şans bekleyecek.

EN NESYRI FAZLA KİLOLARDAN KURTULDU

Kartal'ın eski yıldızı Anderson Talisca, formunun zirvesinde ve son 5 maçta 8 gol kaydetti. Dzeko da 9 haftalık gol hasretine Gaziantep deplasmanında son verdi. En Nesyri ise kilo fazlasını attı ve fizik kondisyon olarak üst seviyeye geldi. Fener'in forvetleri, toplam 60 gol, 17 asistlik performansla 77 gole katkı sağladı.

Fenerbahçeden Galatasaraya tarihi çalım! Mourinho etkisiFenerbahçeden Galatasaraya tarihi çalım! Mourinho etkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho etkisi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!
CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların jammer yalanına karşı gerçekler
İtalyan basınının gözü Başkan Erdoğan’da: Roma’da gündem Türkiye-İtalya zirvesi
CANLI | Başkan Erdoğan Roma’da: Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılacak
İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı
Cinsiyet değiştirdi demişlerdi gerçek bambaşka çıktı! Mehmet Çetin kaybında çember daraldı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı! Kurumlar vergisi beyannamesi uzatılacak mı?
TÜİK işgücü istatistiklerini açıkladı: İşsizlik mart ayında azaldı! Bakan Işıkhan açıkladı: Son 25 yılın en düşük seviyesi
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta
Ekrem İmamoğlu jammer kullanmak için başvuru yaptı mı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor
Kanada’da seçim yarışı sona erdi: Mark Carney önde götürüyor! İlk mesaj Trump’a
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
İspanya ve Portekiz karanlıkta kaldı! Süpermarketlere, ATM’lere akın: Yağma uyarısı | Elektrik geldi sevinç çığlıkları atıldı
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa