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Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!

Slovak stoper Milan Skriniar'ın maaş talebi Fenerbahçe'yi zorluyor, transfer çıkmaza girdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:57
Fenerbahçe’ye Milan Skriniar engeli!

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Fenerbahçe'de Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın durumu kafaları karıştırıyor.

Sarı lacivertliler'in bonservisini almak için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 1.88'lik stoperin talipleri artmaya başladı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Slovak yıldızın menajerinin yıllık 7.5 milyon maaş talep etmesi ise tüm işleri çıkmaza sokuyor. Maaşı çok bulan sarı lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Maaşın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ise Skriniar'ın Avrupa'dan birçok talibinin olması olarak gösteriliyor.

Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor.

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