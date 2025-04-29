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Göztepe galibiyeti 4 golle hatırladı

Süper Lig'de 11 maçlık galibiyet hasretini RAMS Başakşehir'i 4-1 yenerek sonlandıran Göztepe, 43 puanla 8. sıraya yükseldi

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:19
Göztepe galibiyeti 4 golle hatırladı

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın son mücadelesinde RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Göztepe, ikinci yarı ise aynı performansı gösteremedi.

İkinci yarının ilk maçında Onvo Antalyaspor'u 1-0 yenip 3 puan alan Göztepe, daha sonra oynadığı 11 müsabakadan 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 22. haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Göztepe, sonraki haftalarda Reeder Samsunspor (2-2), ikas Eyüpspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve Gaziantep FK (1-1) ile berabere kaldı, Net Global Sivasspor (3-1) ve TÜMOSAN Konyaspor'a (1-0) yenildi.

Ligin 32. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayan Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i yakalasa da sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

3 PUAN 4 GOLLE GELDİ

Sahasında dün RAMS Başakşehir'i konuk eden İzmir temsilcisi, taraftarı önünde iyi başladığı karşılaşmada 25. dakikada Furkan Bayır ile 1-0 öne geçti.

Kubilay Kanatsızkuş ile 42. dakikada 2-0'ı yakalayan Göztepe, 64. dakikada Ahmet Ildız ile skoru 3-0'a getirdi.

Keny'nin 75. dakikadaki golüne engel olamayan İzmir temsilcisi, 86. dakikada Emerson ile skoru belirleyip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Göztepeli oyuncular, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

8. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet ve 10 beraberlik alarak 43 puan toplayan Göztepe, 8 sıraya yükseldi.

Rakiplerine 51 gol atma başarısı gösteren İzmir temsilcisi, kalesinde ise 39 gol gördü.

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