Göztepe galibiyeti 4 golle hatırladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın son mücadelesinde RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.Ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Göztepe, ikinci yarı ise aynı performansı gösteremedi.İkinci yarının ilk maçında Onvo Antalyaspor'u 1-0 yenip 3 puan alan Göztepe, daha sonra oynadığı 11 müsabakadan 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.Ligin 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 22. haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.Göztepe, sonraki haftalarda Reeder Samsunspor (2-2), ikas Eyüpspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve Gaziantep FK (1-1) ile berabere kaldı, Net Global Sivasspor (3-1) ve TÜMOSAN Konyaspor'a (1-0) yenildi.Ligin 32. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayan Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i yakalasa da sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.Sahasında dün RAMS Başakşehir'i konuk eden İzmir temsilcisi, taraftarı önünde iyi başladığı karşılaşmada 25. dakikada Furkan Bayır ile 1-0 öne geçti.Kubilay Kanatsızkuş ile 42. dakikada 2-0'ı yakalayan Göztepe, 64. dakikada Ahmet Ildız ile skoru 3-0'a getirdi.Keny'nin 75. dakikadaki golüne engel olamayan İzmir temsilcisi, 86. dakikada Emerson ile skoru belirleyip sahadan 4-1 galip ayrıldı.Maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Göztepeli oyuncular, galibiyeti taraftarıyla kutladı.Ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet ve 10 beraberlik alarak 43 puan toplayan Göztepe, 8 sıraya yükseldi.Rakiplerine 51 gol atma başarısı gösteren İzmir temsilcisi, kalesinde ise 39 gol gördü.