Fenerbahçe’ye 1. Lig’den transfer!

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara hız verdi.



Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe, diğer yandan gelecek vadeden genç yıldızlara da yönelecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıkan ve 2 gol atıp 2 de asist yapan Marius Doh, sergilediği oyunla dikkat çekmeye devam ediyor.



FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLİR



Sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e gönderilen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönebilir.



BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ FENERBAHÇE'DE



Genç oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si ve satın alma önceliği Fenerbahçe'de bulunuyor.