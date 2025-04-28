Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı kaç kaç bitti? TS maç sonucu

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geldi. Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede temsilcimiz Trabzonspor, turnuvanın favorilerinden Barcelona'ya 4-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Genç Bordo-Mavililer, Türk futboluna bir ilki yaşatarak UEFA Gençlik Ligi tarihinde finale çıkan ilk Türk kulübü olmayı başardı.
Fotoğraflar: DHA
⚽ KARŞILAŞMANIN ÖZETİ
Final mücadelesine etkili başlayan Barcelona, 11. dakikada Diarra'nın golüyle öne geçti. 18. dakikada Cuenca'nın fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıktı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Barcelona üstünlüğünü sürdürdü. Alba ve Diarra'nın attığı gollerle skor 4-0'a geldi.
Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun kafa golüyle skoru 4-1'e getirerek mücadeledeki tek gol sevincini yaşadı.
🎯 GOLLER
🎖 BARCELONA 3. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ
Barcelona, bu zaferle UEFA Gençlik Ligi'nde 3. şampiyonluğunu kazandı ve organizasyon tarihinde zirvede yer aldı.
🇹🇷 Trabzonspor Tarih Yazdı
Türk futbolu adına büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.