Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı kaç kaç bitti? TS maç sonucu

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geldi. Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede temsilcimiz Trabzonspor, turnuvanın favorilerinden Barcelona'ya 4-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Genç Bordo-Mavililer, Türk futboluna bir ilki yaşatarak UEFA Gençlik Ligi tarihinde finale çıkan ilk Türk kulübü olmayı başardı.