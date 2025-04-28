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Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı kaç kaç bitti? TS maç sonucu

Türk futbolunun altyapı gururu Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi. Ancak genç yıldızlar, finalde karşılaştıkları güçlü rakip Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Bordo-Mavililer, Türk futbol tarihinde bu organizasyonda final oynayan ilk takım olma başarısını gösterdi.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 21:15
Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı kaç kaç bitti? TS maç sonucu

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UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geldi. Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede temsilcimiz Trabzonspor, turnuvanın favorilerinden Barcelona'ya 4-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Genç Bordo-Mavililer, Türk futboluna bir ilki yaşatarak UEFA Gençlik Ligi tarihinde finale çıkan ilk Türk kulübü olmayı başardı.

Fotoğraflar: DHAFotoğraflar: DHA

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ

Final mücadelesine etkili başlayan Barcelona, 11. dakikada Diarra'nın golüyle öne geçti. 18. dakikada Cuenca'nın fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıktı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Barcelona üstünlüğünü sürdürdü. Alba ve Diarra'nın attığı gollerle skor 4-0'a geldi.
Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun kafa golüyle skoru 4-1'e getirerek mücadeledeki tek gol sevincini yaşadı.

🎯 GOLLER

  • 11' Diarra (Barcelona)

  • 18' Cuenca (Barcelona)

  • 53' Alba (Barcelona)

  • 68' Diarra (Barcelona)

  • 88' Bican Tibukoğlu (Trabzonspor)

🎖 BARCELONA 3. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Barcelona, bu zaferle UEFA Gençlik Ligi'nde 3. şampiyonluğunu kazandı ve organizasyon tarihinde zirvede yer aldı.

🇹🇷 Trabzonspor Tarih Yazdı
Türk futbolu adına büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

📈 TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU

  • 2. Eleme Turu: Buducnost Podgorica'yı 3-1 ve 5-2 mağlup etti.

  • 3. Eleme Turu: FK Sarajevo'yu 6-1 (ilk maç 2-2) ile geçti.

  • Son 32: Juventus'u 1-0 mağlup etti.

  • Son 16: Atalanta'yı penaltılarla eledi (5-3).

  • Çeyrek Final: Inter karşısında 1-0'lık galibiyet aldı.

  • Yarı Final: Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCUTeşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU

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