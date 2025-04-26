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İrfan Can Eğribayat maç sonu çıldırdı! Badou Ndiaye'ye şok sözler

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat, beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu. Maçın ardından duygularını paylaşan İrfan Can, galibiyette takım olarak gösterdikleri mücadeleye dikkat çekti ve sezonun geri kalanı için umut dolu mesajlar verdi. Ayrıca Badou Ndiaye'ye sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:26 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:26
İrfan Can Eğribayat maç sonu çıldırdı! Badou Ndiaye’ye şok sözler

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Yıldız kaleci, Gaziantep FK maçı sonrasında şunları söyledi;

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim.

"Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil.

Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"

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