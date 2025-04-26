Maça hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 4. dakikada Ahmet Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Reeder Samsunspor, 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi. 38. dakikada Landry Dimata'nın attığı golle Samsunspor, 2-1 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın son anlarında Sipay Bodrum FK'nin 90+1. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Ayrıca 90+6. dakikada ev sahibi lehine verilen penaltı kararı da VAR kontrolü sonrasında geri alındı.

Bu sonuçla Reeder Samsunspor, 5 haftalık galibiyet hasretine son vererek puanını 54'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Sipay Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.