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5 hafta sonra 3 puan! Bodrum FK - Samsunspor: 1-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:14
5 hafta sonra 3 puan! Bodrum FK - Samsunspor: 1-3 | MAÇ SONUCU

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Maça hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 4. dakikada Ahmet Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Reeder Samsunspor, 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi. 38. dakikada Landry Dimata'nın attığı golle Samsunspor, 2-1 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın son anlarında Sipay Bodrum FK'nin 90+1. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Ayrıca 90+6. dakikada ev sahibi lehine verilen penaltı kararı da VAR kontrolü sonrasında geri alındı.

Bu sonuçla Reeder Samsunspor, 5 haftalık galibiyet hasretine son vererek puanını 54'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Sipay Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

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