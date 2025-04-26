Spor yazarları Beşiktaş - Hatayspor maçını yorumladı! "Serum takviyesi"

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'A 5 GOLLÜ SERUM TAKVİYESİ Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyetinin iki temel noktası var. 1-Rafa Silva iyi oynayınca takım kazanıyor, moral buluyor. 2-Hırslandığı her hareketinden hissedilen İmmobile'nin, Rafa Silva'ya eşlik edip gollerle sahne alması.

Uzun Mustafa'nın solda verimsiz kaldığı ve kalmasının normal olduğu oyunda derbi öncesi Beşiktaş, Hatay'a 5 gol atmasına değil, yediği gol ve verdiği pozisyonlardaki basit hatalarına yoğunlaşmalı. İmmobile attığı üç golle moral kazandı. Normalde dünyada 3 gol atmış ve oyundan alınan oyuncuyu tribünler deli gibi alkışlar. Taraftarlar bu coşkuyu vermeyerek kırgınlıklarını belli ettiler. Rafa Silva'ya gösterdikleri yoğun sevginin adalet duygusunun yansıması olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçı öncesi üç puanın yanı sıra 5 golle kazanması serum takviyesi gibiydi.

TURGAY DEMİR: METİN ALİ FEYYAZ Beşiktaş bu sezon sürekli parçalı bulutlu. Hangi maçta ne yapacağı hiç belli değil. Ligden düşen Hatayspor karşısında 25 dakika o kadar dağınık ve tanınmaz haldeydiler ki penaltı imdatlarına yetişmese yuhalanmadan gidemezlerdi. Sonra yanardı canım gülüm keten helva, hem de cayır cayır. Taraftarın Rafa tezahüratlarına rağmen penaltıyı kullanan İmmobile, golü yapamamış olsa aynen Batshuayi gibi olurdu. Büyük bir risk aldı ama bir değil iki penaltıyı da gol yaptı. Hat-trick yapan İmmobile lig bittikten sonra umut vermeye başladı. Rafa Silva ise her zamanki gibi Beşiktaş'ın yüreği, aklı, cengaveriydi. Bir penaltı aldı gol ve asist yaptı. Bu çocuk Hasan Arat'ın döneminin Beşiktaş'ta bıraktığı tek iyi güzel hatıra. İyi ki gelmiş Rafa. Yoksa Beşiktaş'ın hali duman olurdu duman.

Genç Mustafa Hekimoğlu'nun mücadelesini, amaçsız toplara bile deli yüreği ile koşmasını beğeniyorum. İkili mücadelelerde de harika işler yapıyor. Semih Kılıçsoy'un yeteneği malum. Ayağında top tutmadan çabuk oynadığı zaman çok daha etkili oluyor. Beşiktaş, Keny Arroyo'yu da kazanabilirse yeni Metin-Ali-Feyyaz bu üçlü olabilir. Arkalarına da Şifo Mehmet niyetine Rafa'yı da koydun mu! Hemen gelecek sezon değil ama sonraki sezon inanılmaz iyi bir forvet hattı oluşturabilirler. Ben de biliyorum şu anda bu çocukların eksikleri var. En başta da oynadıkları maç sayıları yeterli değil. O nedenle Solskjaer bu üçlü birlikte kullanmayı denemelidir. Bunu yaparsa transfer döneminde yöneticilerin panik halinde değil belli bir plan dahilinde hareket etmeleri söz konusu olacaktır. Birileri hocaya seksenli yılların başında yapılan öz kaynak devrimi anlatmalı Rıza, Ziya, Fikret, Haluk, Süleyman ve Fuat gibi gençleri cesaretli oynatan Beşiktaş'ın sonrasında yıllarca nasıl destan yazdığını hoca da bilmeli. Belki o zaman daha cesur davranacaktır.