Spor yazarları Beşiktaş - Hatayspor maçını yorumladı! "Serum takviyesi"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kartal, Galatasaray derbisi sonrasında ilk kez kazandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kartal, Galatasaray derbisi sonrasında ilk kez kazandı.
FARKLI GALİBİYET MORAL VERDİ
Siyah beyazlıların farklı zaferinde Ciro Immobile attığı 3 golle ön plana çıktı. Keny Arroyo ilk defa fileleri havalandırırken Rafa Silva da ağları sarstı. Bu galibiyet siyah beyazlı taraftarlar da moral oldu.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları Beşiktaş'ı değerlendirdi. İşte o yorumlar....
OKTAY DERELİOĞLU: HATAY MAÇI ÖLÇÜ DEĞİL
BEŞİKTAŞ ligin son haftalarına doğru rutin maçlarından birini oynadı. Hatay pozisyonu itibariyle küme düşmüş bir takım. Ancak Beşiktaş bana göre maçta bazı bölümlerinde özellikle ilk yarıda Hatay'a karşı üstün oynayamadı. Ciro Immobile 3 gol attı. 2'si penaltı. Attığı takım Hatay. Kendi adıma attığı golleri başarılı saymıyorum. bu golleri atmaya haftalar öncesinden başlamalıydı. Bu maç benim için Immobile adına "Kendine geldi" diyemem. Beşiktaş adına da bunu söyleyemem. Fakat atılan goller, galibiyet önemlidir. Beşiktaş'ın skor yükünü çeken Rafa Silva ve Gedson yine etkiliydi. Maalesef sezon genelinde yine aynı oyunu oynuyor. Takım savunması çok zayıf. Takım bütünlüğünde bölünlemeler.
Hatay bile golü bulduktan sonra 4-5 net pozisyon yakaladı.
Fenerbahçe maçında da yine aynı oyunu oynayacak.
Solskjaer'i başarılı bulmuyorum.
Bu galibiyete rağmen oyunsal anlamda iyi değildi. Hatay 4-1'den sonra karşı karşıya pozisyon buldu.
Bunlar hep bir takımın gidişatında negatif faktörler oluyor. Siyah- Beyazlılar'ın bu sezonu Samsun ve Eyüp'ün önünde üçüncü bitirip Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Yeni sezon iyi bir planlama şart.
"Beşiktaş ligden düşen Hatay'a karşı bile net pozisyonlar verdi. Solskjaer'i alınan zafere rağmen başarılı bulmuyorum."
ALİ GÜLTİKEN: RAFA YİNE SAHANIN EN İYİSİYDİ
Beşiktaş'ın 3.'lük hedefi için bundan sonraki her maç çok önemli. Ligin boyu kısaldı, rakiplerin durumuna bakmadan kendi kaderini çizmesi gerekiyor. Maçın ilk 15 dakikasında bunun çok farkında olmayan bir görüntü verdi. Sonrasında kalesinde Hatay'ın golünü gördü. Ancak ondan sonra durumun farkına varan Beşiktaş bilinci ortaya çıktı. Immobile tekrar Rafa ile beraber sonucu değiştirdi. Pozisyonlar izledik. Oyun ilk yarıda da Beşiktaş lehine kopabilirdi. İmmobile'nin bu bölümde de girdiği net pozisyonlar var. Fakat Beşiktaş, ayarlarına dönmek için ikinci yarının başını bekledi. İyi bir başlangıç, maçı çok erken Beşiktaş'ın istediği noktaya getirdi.
Hatayspor kendi gücünün tamamını ortaya koyarak mücadele etmeye çalışan bir takım. Saygıyı hak ediyor ama gücünün sınırları da bu kadar. Rafa Silva'nın oyun liderliğinde Beşiktaş sezonun bu haftasına kadar geldi. Maçın yine açık ara en iyi oyuncusuydu. İmmobile'nin de üzerinden ölü toprağını atmış olması Beşiktaş'ı skor olarak rahatlattı. Beklenen, olması gereken, kazanılması gereken bir müsabakaydı. Bu maçı farklı kazanmak en azından oyuncuları bir miktar rahatlatmıştır. Bir sonraki derbi maçı için güzel bir moral desteği olacaktır.
FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'A 5 GOLLÜ SERUM TAKVİYESİ
Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyetinin iki temel noktası var. 1-Rafa Silva iyi oynayınca takım kazanıyor, moral buluyor. 2-Hırslandığı her hareketinden hissedilen İmmobile'nin, Rafa Silva'ya eşlik edip gollerle sahne alması.
Uzun Mustafa'nın solda verimsiz kaldığı ve kalmasının normal olduğu oyunda derbi öncesi Beşiktaş, Hatay'a 5 gol atmasına değil, yediği gol ve verdiği pozisyonlardaki basit hatalarına yoğunlaşmalı. İmmobile attığı üç golle moral kazandı. Normalde dünyada 3 gol atmış ve oyundan alınan oyuncuyu tribünler deli gibi alkışlar. Taraftarlar bu coşkuyu vermeyerek kırgınlıklarını belli ettiler. Rafa Silva'ya gösterdikleri yoğun sevginin adalet duygusunun yansıması olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçı öncesi üç puanın yanı sıra 5 golle kazanması serum takviyesi gibiydi.
TURGAY DEMİR: METİN ALİ FEYYAZ
Beşiktaş bu sezon sürekli parçalı bulutlu. Hangi maçta ne yapacağı hiç belli değil. Ligden düşen Hatayspor karşısında 25 dakika o kadar dağınık ve tanınmaz haldeydiler ki penaltı imdatlarına yetişmese yuhalanmadan gidemezlerdi. Sonra yanardı canım gülüm keten helva, hem de cayır cayır. Taraftarın Rafa tezahüratlarına rağmen penaltıyı kullanan İmmobile, golü yapamamış olsa aynen Batshuayi gibi olurdu. Büyük bir risk aldı ama bir değil iki penaltıyı da gol yaptı. Hat-trick yapan İmmobile lig bittikten sonra umut vermeye başladı. Rafa Silva ise her zamanki gibi Beşiktaş'ın yüreği, aklı, cengaveriydi. Bir penaltı aldı gol ve asist yaptı. Bu çocuk Hasan Arat'ın döneminin Beşiktaş'ta bıraktığı tek iyi güzel hatıra. İyi ki gelmiş Rafa. Yoksa Beşiktaş'ın hali duman olurdu duman.
Genç Mustafa Hekimoğlu'nun mücadelesini, amaçsız toplara bile deli yüreği ile koşmasını beğeniyorum. İkili mücadelelerde de harika işler yapıyor. Semih Kılıçsoy'un yeteneği malum. Ayağında top tutmadan çabuk oynadığı zaman çok daha etkili oluyor. Beşiktaş, Keny Arroyo'yu da kazanabilirse yeni Metin-Ali-Feyyaz bu üçlü olabilir. Arkalarına da Şifo Mehmet niyetine Rafa'yı da koydun mu! Hemen gelecek sezon değil ama sonraki sezon inanılmaz iyi bir forvet hattı oluşturabilirler. Ben de biliyorum şu anda bu çocukların eksikleri var. En başta da oynadıkları maç sayıları yeterli değil. O nedenle Solskjaer bu üçlü birlikte kullanmayı denemelidir. Bunu yaparsa transfer döneminde yöneticilerin panik halinde değil belli bir plan dahilinde hareket etmeleri söz konusu olacaktır. Birileri hocaya seksenli yılların başında yapılan öz kaynak devrimi anlatmalı Rıza, Ziya, Fikret, Haluk, Süleyman ve Fuat gibi gençleri cesaretli oynatan Beşiktaş'ın sonrasında yıllarca nasıl destan yazdığını hoca da bilmeli. Belki o zaman daha cesur davranacaktır.
SİNAN VARDAR: HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Beşiktaş, haftalardır kazanmasına rağmen üçüncülük yarışında hâlâ iddialı durumda. Sol bekte Masuaku cezalı; onun yerine Emrecan Terzi oynuyor. Umarım bu şansı iyi kullanır. Mustafa'yı sol tarafa atarak forvet hattından biraz uzaklaştırsa da son dönemdeki performansıyla 11'in değişilmez bir parçası olduğunu gösteriyor. Hatayspor, adeta kendi sahasında oynuyormuş gibi başladı. İmmobile yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdıktan sonra Hatayspor golü buldu. İnanılır gibi değil. Beşiktaş'ta bu kilidi açarsa Rafa Silva açar diyordum ki penaltıyı aldı. Ardından da penaltıdan gelen golle Beşiktaş skoru eşitledi. Beşiktaş'ın Avrupa yolunda, bu kadar kritik bir maçta ilk yarıda daha etkili olmasını beklerdim.
İkinci yarının başında, VAR uyarısıyla hakem penaltıyı verdi ve İmmobile topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. Dolmabahçe'de goller yağmur gibi geliyor! Daha ikinci golü yazarken, Rafa Silva gözlerimizin pasını silen bir golle 3-1 yaptı. İşte özlediğimiz Beşiktaş bu! Emrecan Terzi'nin ve Mustafa'nın sol kanatta olması orayı ciddi şekilde hareketlendirdi. Harika bir organizasyonla gelen Beşiktaş, skoru 4-1'e getirdi; İmmobile de hat-trick yaptı. Beşiktaş akın akın geliyor… Hatayspor yüklenirken, Beşiktaş harika bir kontra atak yakaladı. Rafa, kendisi de vurabilirdi ama topu Arroyo'ya bıraktı; o da ağları buldu. Şunu da eklemek isterim: Sakatlanmadan önce milli takıma kadar yükselen Tayyip Talha'nın, sadece iki hata yaptı diye oyuna girerken yollanmasını doğru bulmuyorum. Genç oyunculara güvenmek, hata yaptıklarında bile arkalarında durmak gerekir. Bu galibiyet, hem özgüven hem de Avrupa bileti için hayatiydi. Hatayspor, bu sonuçla Süper Lig'e veda etti. Hikmet Başkan'a ve Beşiktaş'ın emektar kalecisi, bugünün Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz sizi.
MUSTAFA ÇULCU: DENEME TAHTASI
Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyor. Solskjaer'in oyuna başladığı 11 enteresan. Haftalardır oynatmadığı İmmobile ile başlaması ve gerektiğinde sağ bek bile oynayan Chamberlain'i kenarda bırakması enteresan. İlk penaltıda topu Rafa Silva'nın elinden alan İmmobile'ye seyirci tepki verdi ama ikinci penaltı ve sonrası attığı golle hat-trick yaptı. Beşiktaş da Gedson çok iyiydi ama oyun aklı Rafa Silva muhteşem oynadı, oynattı ve bir de gol attı. Hatay Masuaku ile Muçi'nin yerine oynayan Emrecan ve Mustafa'nın kanadını zorlayarak maça başladı. Boutobba sağ kanadı efektif kullandı ve gol de bu kanattan geldi. İlk yarı Beşiktaş'ın siyahını ikinci yarı beyazını izledik sanki. İkinci yarı vites artırdı. Kontrolü tamamen eline aldı. Hatayspor'u bir alt lige uğurladı.
Hakem Deniz Kayatepe'nin deneyimsiz olduğu her haliyle belli. Trendyol Süper Lig'de dünkü ile beraber 4 maç yönetti. Hata üstüne hata yapan iki yardımcı ile Beşiktaş, MHK ve hakemler için deneme tahtası olamaz. Hatalı ofsayt yorumları, aut-korner kararları, topu oyunda tutacağım diye hatalı avantaj uygulamaları nizami şarjlara verilen fauller, Görkem ve Emrecan başta olmak üzere gösterilmeyen sarı kartlar! Acemileri sahaya salmak hakemleri gençleştirmek değildir.
Futbol ekonomisini ve hakem atamayı bilmeyen TAS'ı bu akşam Rafa Silva'nın müthiş oyunu ile elde edilen farklı skor kurtardı. Beşiktaş lehine verilen ilk penaltı da Calvo ayağını uzattığında geç kalıyor Rafa Silva'yı çelmeliyor penaltı doğru. İkinci penaltıda Kamil Ahmet sağ kol açık genişliyor ve yüksek topu kolu ile oynuyor net penaltı ama hakem gördüğünü veremedi! VAR müdahalesi ile doğru penaltı geldi.