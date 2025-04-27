Fenerbahçe’den Gaziantep FK’ya İrfan Can Eğribayat yanıtı

Sarı-lacivertli kulüp, maç sonrası sosyal medyada ve bazı medya organlarında İrfan Can Eğribayat'a yönelik yapılan eleştiriler ve Gaziantep FK'dan yapılan açıklama üzerine harekete geçti. Yapılan açıklamada, genç kalecinin Fenerbahçe değerlerine bağlılığı ve takım için gösterdiği mücadeleye vurgu yapılarak, oyuncuya tam destek verildiği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep Futbol Kulübü'ne Cevabımızdır

Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız.

Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır.

Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"