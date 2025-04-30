Arda Güler’den imalı sözler! Carlo Ancelotti’ye gönderme mi yaptı?

BU SEZON NE YAPTI? Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyet kararı nedeniyle süre bulmakta zorlanan Arda, 37 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek sınırlı şanslara rağmen verimliliğini gösterdi.

Arda Güler'in paylaşımı (Instagram)

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Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Arda Güler'in yaptığı "geçip giden günler" paylaşımı, taraftarlarca "veda mı ediyor?", "yeni dönemin sinyali mi?" gibi sorulara neden oldu. Ancak genel kanı, bu paylaşımın Ancelotti dönemiyle ilgili bir veda niteliğinde olduğu yönünde.