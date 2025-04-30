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Arda Güler'den imalı sözler! Carlo Ancelotti'ye gönderme mi yaptı?

Real Madrid forması giyen genç milli yıldız Arda Güler, sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımıyla gündeme oturdu. Üzerinde “Bu geçip giden günlerin en belirgin özelliği, bunların geçip gitmesi” yazılı bir bardak görseli paylaşan Arda'nın bu mesajı, camiada ve taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 20:31 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 20:31
Arda Güler’den imalı sözler! Carlo Ancelotti’ye gönderme mi yaptı?

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Real Madrid'de sezon sonu köklü değişiklikler bekleniyor. Barcelona'nın gerisinde kalınan lig, Arsenal karşısında elenilen Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine veda etmesi bekleniyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

Arda Güler, sezon boyunca sınırlı süreler alması nedeniyle taraftarlar ve İspanyol basını tarafından sık sık gündeme getirilmişti. Arda'ya olduğu kadar, yeni transfer Endrick'e de şans vermeyen Ancelotti'ye tepkiler çığ gibi büyümüş durumda.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

MARCA: "YENİ DÖNEM ARDA'YI BEKLİYOR"
İspanyol deviyle ilgili haberleriyle bilinen Marca gazetesi, Ancelotti sonrası teknik direktörlük görevine Bayer Leverkusen'de harikalar yaratan Xabi Alonso'nun geçeceğini yazdı. Genç teknik adamın Arda Güler'i sisteminde önemli bir yere koyacağı da haberin öne çıkan detayları arasında.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

İLK SAHNE KULÜPLER DÜNYA KUPASI
Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle Arda Güler'in şans bulması bekleniyor. Özellikle 2025 yılında düzenlenecek olan Kulüpler Dünya Kupası, Arda'nın Real Madrid formasını istikrarlı şekilde giyeceği ilk büyük turnuva olabilir.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

BU SEZON NE YAPTI?
Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyet kararı nedeniyle süre bulmakta zorlanan Arda, 37 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek sınırlı şanslara rağmen verimliliğini gösterdi.

Arda Güler'in paylaşımı (Instagram)Arda Güler'in paylaşımı (Instagram)

SOSYAL MEDYADAN MESAJ
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Arda Güler'in yaptığı "geçip giden günler" paylaşımı, taraftarlarca "veda mı ediyor?", "yeni dönemin sinyali mi?" gibi sorulara neden oldu. Ancak genel kanı, bu paylaşımın Ancelotti dönemiyle ilgili bir veda niteliğinde olduğu yönünde.

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