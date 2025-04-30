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12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:22
12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

A Grubu'nda bulunan milliler; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile grup maçlarında karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya ile karşılaşacak.

Turnuvada Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya'da (Katoviçe) oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek.

Gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Bu tur maçları 6-7 Eylül'de oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:

27 Ağustos Çarşamba:

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

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