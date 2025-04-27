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Fenerbahçe'den hakem tepkisi! "Tüm Türkiye'nin gözü önünde..."

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından hakem kararları büyük tartışma yarattı. Deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, karşılaşmada yaşanan hakem hatalarına sert tepki göstermeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 14:33 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 14:36
Fenerbahçe’den hakem tepkisi! Tüm Türkiye’nin gözü önünde...

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Gaziantep FK maçında verilmeyen penaltılr, sarı lacivertli camiada büyük rahatsızlık yarattı. Mücadele sonrası Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaparak tepkisini kamuoyuna duyurdu.

Fenerbahçe, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde" ifadelerini kullanarak, Gaziantep FK karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyonlara vurgu yaptı. Paylaşımda, maçın önemli anlarına ait görüntüler eşliğinde hakem kararlarının adil olmadığına dikkat çekildi.

Sarı-lacivertli kulüp, paylaşımında ayrıca, son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarının tesadüf olmadığını ima ederek, Türk futbolunun geleceği adına adalet çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım

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