Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: "Sesi beni hayata bağladı" | Başkan Erdoğan'dan telefon

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknik direktör Bülent Uygun 'un kızı Almina Tude Uygun 'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski milli futbolcu, teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Almina Tude kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda kulüp de Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

ALMİNA TUDE UYGUN KİMDİR?

Almina Tude Uygun 28 yaşındaydı. Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun'un kızı olan Almina Tude, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Yıllarda diyabet tip 2 ile mücadele eden Tude, tam 25 kilo vermişti.

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