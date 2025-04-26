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Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: "Sesi beni hayata bağladı" | Başkan Erdoğan'dan telefon

Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Bülent Uygun, 'Meleğimi Hakk'ın rahmetine kavuştu' derken Almina Tude'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Şeker komasına girdiğinde babasının sesi sayesinde tedaviye yanıt verdiğini dile getiren Uygun'un, 'Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var.' ifadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.

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Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: Sesi beni hayata bağladı | Başkan Erdoğan’dan telefon

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Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.

Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.

"MELEĞİM HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU"
Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.

Almina Tude Uygun ve Bülent Uygun (Sosyal medya)Almina Tude Uygun ve Bülent Uygun (Sosyal medya)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Cenaze programını Sivasspor Kulübü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun." denildi.

Sivasspor'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sivasspor'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Uygun'u telefonla arayarak 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Uygun'un kızının son görüntüsü ortaya çıktı. Almina Tude Uygun katıldığı YouTube programda babasını çok sevdiğini dile getirmişti.

SESİ BENİ HAYATA BAĞLADI

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Babasını çok sevdiğini dile getiren Uygun, "Göğsümde babamın kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Yeri geldiğinde anne yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında şeker komasına girdim ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü değil sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün sevgililer günü olabilir. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var." ifadelerini kullandığı görüldü.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski milli futbolcu, teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Almina Tude kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda kulüp de Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

ALMİNA TUDE UYGUN KİMDİR?
Almina Tude Uygun 28 yaşındaydı. Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun'un kızı olan Almina Tude, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Yıllarda diyabet tip 2 ile mücadele eden Tude, tam 25 kilo vermişti.

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