Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: "Sesi beni hayata bağladı" | Başkan Erdoğan'dan telefon
Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Bülent Uygun, 'Meleğimi Hakk'ın rahmetine kavuştu' derken Almina Tude'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Şeker komasına girdiğinde babasının sesi sayesinde tedaviye yanıt verdiğini dile getiren Uygun'un, 'Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var.' ifadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.
Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.
Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.
"MELEĞİM HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU"
Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Cenaze programını Sivasspor Kulübü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun." denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Uygun'u telefonla arayarak 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Uygun'un kızının son görüntüsü ortaya çıktı. Almina Tude Uygun katıldığı YouTube programda babasını çok sevdiğini dile getirmişti.
SESİ BENİ HAYATA BAĞLADI
Babasını çok sevdiğini dile getiren Uygun, "Göğsümde babamın kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Yeri geldiğinde anne yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında şeker komasına girdim ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü değil sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün sevgililer günü olabilir. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var." ifadelerini kullandığı görüldü.