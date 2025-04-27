Beşiktaş’tan 10 numara Rafa Silva kararı! İşte gelecek sezonun planı

Rafa Silva (AA)

TARİHE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Öte yandan Rafa Silva, sezonun kalan bölümünde beş gol katkısı daha yaparsa, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak. Bu rekor, 2015-2016 sezonunda 28 gol ve 5 asistle toplam 33 gole katkı sağlayan Mario Gomez'e ait.