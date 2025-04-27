Beşiktaş’tan 10 numara Rafa Silva kararı! İşte gelecek sezonun planı

Gelecek sezon ise yıldız oyuncunun 10 numaralı formayı giymesi planlanıyor. Devre arasında transfer edilen Keny Arroyo'ya verilen 10 numara, yeni sezonda Rafa Silva'nın olacak.
Gelecek sezon ise yıldız oyuncunun 10 numaralı formayı giymesi planlanıyor. Devre arasında transfer edilen Keny Arroyo'ya verilen 10 numara, yeni sezonda Rafa Silva'nın olacak.
TARİHE GEÇMEYE ÇOK YAKIN
Öte yandan Rafa Silva, sezonun kalan bölümünde beş gol katkısı daha yaparsa, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak. Bu rekor, 2015-2016 sezonunda 28 gol ve 5 asistle toplam 33 gole katkı sağlayan Mario Gomez'e ait.
Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol atıp 12 asist yapan Silva, toplamda 28 gole doğrudan katkı sağladı. Portekizli yıldızın rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.