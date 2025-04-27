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Beşiktaş'tan 10 numara Rafa Silva kararı! İşte gelecek sezonun planı

Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kuran Rafa Silva, Hatayspor karşısında sergilediği etkileyici performansla yine adından söz ettirdi. 5-1'lik galibiyette bir gol atan ve bir asist yapan Portekizli yıldız, sahadaki etkisiyle göz kamaştırdı. 31 yaşındaki futbolcunun hem sahadaki katkısı hem de tribünlerle kurduğu güçlü bağ, yönetimi harekete geçirdi. Birçok takımın transfer listesine girmeyi de başaran Rafa Silva'nın takımda kalması için çalışmalar başladı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 14:16
Beşiktaş’tan 10 numara Rafa Silva kararı! İşte gelecek sezonun planı

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Gelecek sezon ise yıldız oyuncunun 10 numaralı formayı giymesi planlanıyor. Devre arasında transfer edilen Keny Arroyo'ya verilen 10 numara, yeni sezonda Rafa Silva'nın olacak.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

TARİHE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Öte yandan Rafa Silva, sezonun kalan bölümünde beş gol katkısı daha yaparsa, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla skor katkısı veren yabancı futbolcu unvanını alacak. Bu rekor, 2015-2016 sezonunda 28 gol ve 5 asistle toplam 33 gole katkı sağlayan Mario Gomez'e ait.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 44 maçta 16 gol atıp 12 asist yapan Silva, toplamda 28 gole doğrudan katkı sağladı. Portekizli yıldızın rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.