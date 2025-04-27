Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı IWBF EuroCup 1 şampiyonu! Başkan Erdoğan’dan tebrik

Finalde Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşan Engelsiz Aslanlar, Pala Serradimigni'de oynanan mücadeleyi 64-57'lik skorla kazanarak Avrupa'da zirveye çıktı.

Karşılaşmaya Lee Manning, Ferit Gümüş, Mahdi Abbasi, Burak Aygan ve Enes Bulut beşiyle başlayan Galatasaray Fuzul, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı. İlk yarıyı da 35-31'lik üstünlükle geçen sarı-kırmızılılar, son periyoda 49-41'lik avantajla girdi ve maçı 64-57 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Final mücadelesinde Mücahit Günaydın 17 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Lee Manning 14, Enes Bulut 13, Mahdi Abbasi 12 ve Ferit Gümüş ise 8 sayıyla galibiyete önemli katkılar sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan da sarı kırmızılıları sosyal medya hesabından kutlayarak;"IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.