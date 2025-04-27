SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı IWBF EuroCup 1 şampiyonu! Başkan Erdoğan'dan tebrik

2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen IWBF EuroCup 1 turnuvasında da şampiyonluğa ulaştı. Cimbom'u Başkan Erdoğan da tebrik etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 19:10 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 19:10
Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı IWBF EuroCup 1 şampiyonu! Başkan Erdoğan’dan tebrik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Finalde Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşan Engelsiz Aslanlar, Pala Serradimigni'de oynanan mücadeleyi 64-57'lik skorla kazanarak Avrupa'da zirveye çıktı.

Karşılaşmaya Lee Manning, Ferit Gümüş, Mahdi Abbasi, Burak Aygan ve Enes Bulut beşiyle başlayan Galatasaray Fuzul, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı. İlk yarıyı da 35-31'lik üstünlükle geçen sarı-kırmızılılar, son periyoda 49-41'lik avantajla girdi ve maçı 64-57 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Final mücadelesinde Mücahit Günaydın 17 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Lee Manning 14, Enes Bulut 13, Mahdi Abbasi 12 ve Ferit Gümüş ise 8 sayıyla galibiyete önemli katkılar sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan da sarı kırmızılıları sosyal medya hesabından kutlayarak;"IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var
Eyüpspor - Galatasaray | CANLI
Türk demokrasisinin kara lekesi | Vesayetten kurtuluşun kırılma noktası! Kabineden peş peşe 27 Nisan paylaşımı
Papara Park’ta gol fırtınası! Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 25 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
Büyük İstanbul depremi için AFAD’dan TAMP planı! 18 il megakent için seferber olacak
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! Ağam eğlenir
450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...