Mücadelenin son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Konuk ekip Sparta Rotterdam, 90+5. dakikada Muhammed Nassoh'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Ajax, pes etmedi. 90+7. dakikada sahneye çıkan Youri Regeer, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligde üst üste ikinci haftayı da puan kaybıyla kapattı. Topladığı 74 puanla zirve takibini sürdüren Amsterdam temsilcisi, şampiyonluk yarışında kritik bir fırsatı daha kaçırmış oldu. Sparta Rotterdam ise puanını 35'e yükselterek orta sıralardaki yerini korudu.

Eredivisie'de bir sonraki haftada Ajax, sahasında Nijmegen'i konuk edecek. Sparta Rotterdam ise evinde Twente ile karşı karşıya gelecek.