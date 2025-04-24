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Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman? 2025 Türkiye Kupası maç tarihi ve yayın bilgileri

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da dorukta! Kupada finale adını yazdıran ilk takım Galatasaray olurken, finaldeki rakibi bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Göztepe maçıyla belli olacak.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:26 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:26
Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman? 2025 Türkiye Kupası maç tarihi ve yayın bilgileri

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Taraftarlar ve sporseverler ise büyük bir merakla "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🗓️ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın finaldeki rakibi, Trabzonspor ve Göztepe arasında oynanacak yarı final maçının ardından netleşecek.

🏟️ FİNALİN OYNANACAĞI STAT DEĞİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada final maçının oynanacağı statta değişikliğe gidildiği bildirildi. Normal şartlarda Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşmanın yeri, Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli talebi doğrultusunda yeniden değerlendirmeye alındı.

🔴 TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli 'Müsabaka Yer Değişikliği' konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır."

❗ YENİ STAT BİLGİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni stat ve şehir bilgisi henüz kesinleşmedi. TFF, nihai kararın ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Bu süreçte taraftarların resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmesi önem arz ediyor.

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