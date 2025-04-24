Beşiktaş’tan Fransa çıkarması! Gürcü yıldız transferin ilk sırasında

Saint-Etienne, Davitashvili'yi 2024 yazında Bordeaux'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Gürcü futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

Zuriko Davitashvili (AFP)

BEŞİKTAŞ YAZ AYLARINDA HAMLE YAPABİLİR

Beşiktaş yönetiminin, yaz transfer sezonunda Zuriko Davitashvili için resmi girişimde bulunması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, hem Avrupa hedefi hem de kadro derinliği için bu transferi stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.