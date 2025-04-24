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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Gürcü yıldız transferin ilk sırasında

Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş, 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına aradığı kanat oyuncusunu Fransa Ligue 1’de buldu. İddialara göre Beşiktaş, Saint-Etienne forması giyen 24 yaşındaki Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili ile ilgileniyor.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:56 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:56
Beşiktaş’tan Fransa çıkarması! Gürcü yıldız transferin ilk sırasında

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Trendyol Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş, odak noktasını Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Yaz transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler beklenirken, özellikle santrfor, kanat ve 6 numara pozisyonlarına takviyeler yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda, siyah-beyazlıların gündemine Fransa'dan sürpriz bir isim girdi.

Zuriko Davitashvili (Takvim Foto Arşiv)Zuriko Davitashvili (Takvim Foto Arşiv)

ZURİKO DAVİTASHVİLİ BEŞİKTAŞ RADARINDA

Beşiktaş'ın, küme düşme hattında yer alan Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'in formda kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili'yi yakından takip ettiği öne sürüldü. Gürcü futbolcunun yüksek top tekniği ve ofansif katkısı, teknik heyetin ilgisini çekti.

Zuriko Davitashvili (Takvim Foto Arşiv)Zuriko Davitashvili (Takvim Foto Arşiv)

SEZON PERFORMANSI: 30 MAÇ, 14 GOLE KATKI

Bu sezon Saint-Etienne ile 30 resmi maça çıkan Davitashvili, toplam 2481 dakika sahada kaldı. 7 gol, 7 asistle oynayan başarılı oyuncu, Gürcistan Milli Takımı'nda da 46 kez görev aldı ve 6 gol kaydetti. 1,75 boyundaki kanat oyuncusu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

6 MİLYON EURO'YA BORDEAUX'DAN TRANSFER EDİLDİ

Saint-Etienne, Davitashvili'yi 2024 yazında Bordeaux'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Gürcü futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

Zuriko Davitashvili (AFP)Zuriko Davitashvili (AFP)

BEŞİKTAŞ YAZ AYLARINDA HAMLE YAPABİLİR

Beşiktaş yönetiminin, yaz transfer sezonunda Zuriko Davitashvili için resmi girişimde bulunması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, hem Avrupa hedefi hem de kadro derinliği için bu transferi stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

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