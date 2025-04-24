Beşiktaş’tan Fransa çıkarması! Gürcü yıldız transferin ilk sırasında

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş, odak noktasını Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Yaz transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler beklenirken, özellikle santrfor, kanat ve 6 numara pozisyonlarına takviyeler yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda, siyah-beyazlıların gündemine Fransa'dan sürpriz bir isim girdi.
Zuriko Davitashvili (Takvim Foto Arşiv)
ZURİKO DAVİTASHVİLİ BEŞİKTAŞ RADARINDA
Beşiktaş'ın, küme düşme hattında yer alan Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'in formda kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili'yi yakından takip ettiği öne sürüldü. Gürcü futbolcunun yüksek top tekniği ve ofansif katkısı, teknik heyetin ilgisini çekti.
Zuriko Davitashvili (Takvim Foto Arşiv)
SEZON PERFORMANSI: 30 MAÇ, 14 GOLE KATKI
Bu sezon Saint-Etienne ile 30 resmi maça çıkan Davitashvili, toplam 2481 dakika sahada kaldı. 7 gol, 7 asistle oynayan başarılı oyuncu, Gürcistan Milli Takımı'nda da 46 kez görev aldı ve 6 gol kaydetti. 1,75 boyundaki kanat oyuncusu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.