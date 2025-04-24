CANLI MAÇ İZLE ATV | Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta? Canlı yayın frekans bilgisi…

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bugün Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte ATV canlı yayın frekans bilgileri!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bugün Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte ATV canlı yayın frekans bilgileri!
TRABZONSPOR-GÖZTEPE SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Göztepe maçı, 24 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE CANLI NEREDEN İZLENİR?
Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Batagov, Savic, Mustafa, Malheiro, Lunstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, İsmail Köybaşı, Hugo, Tijanic, Emersonn, Romulo