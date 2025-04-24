SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

CANLI MAÇ İZLE ATV | Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta? Canlı yayın frekans bilgisi…

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Göztepe’yi konuk edecek. Final bileti için kozların paylaşılacağı mücadelede, 24 Nisan Perşembe akşamı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta ve canlı izlenir? İşte maçın muhtemel ilk 11’leri

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 14:40
CANLI MAÇ İZLE ATV | Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta? Canlı yayın frekans bilgisi…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bugün Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte ATV canlı yayın frekans bilgileri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR-GÖZTEPE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Göztepe maçı, 24 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR-GÖZTEPE CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Batagov, Savic, Mustafa, Malheiro, Lunstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, İsmail Köybaşı, Hugo, Tijanic, Emersonn, Romulo

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan deprem üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara çağrı: Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır
Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!
Borsa İstanbul
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Bakan Yerlikaya: 101 bin kişinin barıma ihtiyacı karşılandı | Ağır hasarlı bina var mı?
Terörsüz Türkiye için hukuki zemin! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü: PKK ne zaman silah bırakacak?
Yenidoğan Çetesi davasında dikkat çeken ifade! Yenidoğan yoğun bakımına 28 günlük bebek: CİMER’e şikayet ettim
Koza Altın
İstanbul depremi 6.2 değil 7.7! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den şoke eden açıklama
MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı
Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti! Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı: ’Eko’sistemin vekili de listede
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler: 11’ler şekillendi
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
Suriye lideri Ahmed Şara New York Times’a konuştu! ABD’ye yaptırımları kaldırın mesajı
Uzmanlar ikiye bölündü! İstanbul’da deprem riski bitti mi? O bölgeye dikkat çekildi
İstanbul’u deprem vurdu CHP sokakları karıştırdı! Aslı Baykal Gün yürüme günü mü? deyip Özel’e girişti: Çocuklarınızı CHP’den koruyun
Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi
Başkan Erdoğan deprem sonrası sahada: Panik yaşayayan vatandaşları ziyaret etti
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti
Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Enerjide tam bağımsızlık için Afrika açılımı! Berat Albayrak’ın tohumları meyvelerini veriyor Enerjide tam bağımsızlık için Afrika açılımı! Berat Albayrak'ın tohumları meyvelerini veriyor ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı “Ankara’ya düşman olan aptaldır” dedi Galatasaray’ın hedefi çifte kupa Galatasaray'ın hedefi çifte kupa 4500 güne tazminat! 2000’de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı 4500 güne tazminat! 2000'de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması: "Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor" Galatasaray’ın yeni transferi yolcu! Cimbom’a Premier Lig’den takviye Galatasaray'ın yeni transferi yolcu! Cimbom'a Premier Lig'den takviye