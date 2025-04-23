Spor yazarlarından flaş yorum! "Bunlar uzaylı mı?"

Galatasaray'ın attığı gol öncesi taç kararında yön gösterme aceleciliği yapıp sonra yön değiştirince itirazlar geldi. Hakemin acemiliğini, tedirginliğini ve heyecanını anlayabiliyorum. Maçın skoru oyuncuların hakemi zorlamamaları, sakinliği şansıydı. Psikolog Ali Yılmaz, sürpriz gelen düdük hakemliğinden kabul edilebilir eksikliklerine rağmen bence olumlu çıktı. TFF ve MHK'yi da olası yeni bir kaostan kurtardı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacaktır. Yolun açık olsun Ali Yılmaz başarılar.

ZEKİ UZUNDURUKAN – 'BABA BUNLAR UZAYLI MI?' Maç öncesinde rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maçı yöneten 4. hakem Ali Yılmaz, pozisyonlara yakındı, sonuca etki edecek bir hatası da olmadı. Maçın seremonisinde Gazzeli çocukların sahaya çıkması ve dünyaya verdikleri mesajlar çok ama çok anlamlıydı. Ligde şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, kupada da ne kadar iddialı olduğunu dün Konya'da gösterdi. Konyaspor karşısında çok üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray, hiç zorlanmadan farka gidip finale adını yazdırdı.

Galatasaray çok formda. Günlerdir 'performansı yetersiz' diye ilk 11'de şans bulamayan Mertens, dün asistleri ile maça damga vardı. Üç asist yapan Mertens, hücuma kattığı zeka ile Osimhen'in de performansını yükseltti. Galatasaray'ın pas kalitesini, hücum zenginliğini de artırdı Mertens!

Maç öncesi A Spor'daki yayınımda 'Okan Buruk, Torreira'yı sürekli öne çıkarıyor. Torreira da gizli golcü kimliğine büründü. Konya'da gol atarsa şaşırmam' demiştim. Torreira beni haklı çıkardı. Aslında Lemina arkayı toparladığı için rahatlayan Torreira daha çok öne çıkmaya başladı. Şut ve gol atmayı çok sevdi Torreira. Bu sezonki 4. golünü attı. Torreira, kariyerinde ikinci kez üst üste iki maçta gol attı.