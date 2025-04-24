SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'un Göztepe maçında beklediği penaltı VAR'dan döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, 32. dakikada penaltı bekledi ancak Cihan Aydın'dan istenen düdük çıkmadı. İşte o pozisyon...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:11 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 21:11
Trabzonspor’un Göztepe maçında beklediği penaltı VAR’dan döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkabilmek için karşılaştı.

Maçta dakikalar 32'yi gösterirken Danylo Sikan'ın şutunda top, Göztepeli Ogün Bayrak'ın eline çarptı. Gözler bu müdahale sonrasında hakem Cihan Aydın'a çevrildi.

VAR Odası'nda kontrol edilen pozisyon sonrasında devam kararı çıktı. Aydın beyaz noktayı göstermedi.

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon (ATV)Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon (ATV)

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon (ATV)Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon (ATV)

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonsporun iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecekBeşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonsporun iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek
Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor'un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek