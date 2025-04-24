Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkabilmek için karşılaştı.
Maçta dakikalar 32'yi gösterirken Danylo Sikan'ın şutunda top, Göztepeli Ogün Bayrak'ın eline çarptı. Gözler bu müdahale sonrasında hakem Cihan Aydın'a çevrildi.
Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkabilmek için karşılaştı.
Maçta dakikalar 32'yi gösterirken Danylo Sikan'ın şutunda top, Göztepeli Ogün Bayrak'ın eline çarptı. Gözler bu müdahale sonrasında hakem Cihan Aydın'a çevrildi.
VAR Odası'nda kontrol edilen pozisyon sonrasında devam kararı çıktı. Aydın beyaz noktayı göstermedi.