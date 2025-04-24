İlk periyotta etkili hücum performansıyla öne çıkan Fenerbahçe Beko, çeyreği 29-20 üstün tamamladı. İkinci periyotta farkı daha da açan temsilcimiz, devreyi 61-38 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Paris ekibi oyuna ortak olmaya çalışsa da sarı lacivertliler farkı korudu ve bu bölümü 76-57 önde geçti. Karşılaşmanın sonunda skor 89-72 oldu.

EuroLeague'de play-off formatına göre üç galibiyete ulaşan takım adını Final Four'a yazdırıyor. Seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe Beko, bir galibiyet daha alması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak.

Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol arasındaki üçüncü maç, 29 Nisan Salı günü oynanacak. TSİ 21.30'da başlayacak mücadeleye Fransa temsilcisi ev sahipliği yapacak.