Filenin Sultanları’nın 2025 VNL geniş kadrosu belli oldu

Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2025, kadınlar kategorisinde 14 Mayıs – 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva, üç hafta sürecek grup aşamasının ardından final etabıyla tamamlanacak. Her takım toplamda 12 maç oynayacak ve puan sıralamasına göre en iyi 8 ekip finallere yükselecek. Final aşaması bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak.
Filenin Sultanları, VNL 2024'te şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. 2025'te de zirve hedefiyle sahaya çıkacak olan milliler, dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan VNL'de yeniden kürsüye çıkmayı amaçlıyor.
İşte milli takımımızda yer alan isimler
PASÖR ÇAPRAZI
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Buse Ünal
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Cansu Özbay
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Dilay Özdemir
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Elif Şahin
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Sıla Çalışkan
PASÖR ÇAPRAZI
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Alexia Carutasu
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Defne Başyolcu
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Ebrar Karakurt
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Melissa Vargas
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Tutku Burcu Yüzgenç
SMAÇÖR
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Ayşe Çürük
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Derya Cebecioğlu
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Ege Melisa Bükmen
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Hande Baladın
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İlkin Aydın
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Meliha Diken
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Saliha Şahin
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Yaprak Erkek
ORTA OYUNCU
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Aslı Kalaç
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Ayçin Akyol
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Bahar Akbay
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Buse Berka Özden
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Deniz Uyanık
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Sinead Jack Kısal
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Yasemin Güveli
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Zehra Güneş
LIBERO
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Ayça Aykaç
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Eylül Akarçeşme
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Gizem Örge
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Simge Aköz