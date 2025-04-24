Filenin Sultanları’nın 2025 VNL geniş kadrosu belli oldu

Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2025, kadınlar kategorisinde 14 Mayıs – 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva, üç hafta sürecek grup aşamasının ardından final etabıyla tamamlanacak. Her takım toplamda 12 maç oynayacak ve puan sıralamasına göre en iyi 8 ekip finallere yükselecek. Final aşaması bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak.

Filenin Sultanları, VNL 2024'te şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. 2025'te de zirve hedefiyle sahaya çıkacak olan milliler, dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan VNL'de yeniden kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

İşte milli takımımızda yer alan isimler

PASÖR ÇAPRAZI

Buse Ünal

Cansu Özbay

Dilay Özdemir

Elif Şahin

Sıla Çalışkan

PASÖR ÇAPRAZI

Alexia Carutasu

Defne Başyolcu

Ebrar Karakurt

Melissa Vargas

Tutku Burcu Yüzgenç

SMAÇÖR

Ayşe Çürük

Derya Cebecioğlu

Ege Melisa Bükmen

Hande Baladın

İlkin Aydın

Meliha Diken

Saliha Şahin

Yaprak Erkek

ORTA OYUNCU

Aslı Kalaç

Ayçin Akyol

Bahar Akbay

Buse Berka Özden

Deniz Uyanık

Sinead Jack Kısal

Yasemin Güveli

Zehra Güneş

LIBERO