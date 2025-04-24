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Fenerbahçe'den Ali Koç'un istifasına yönelik haberler için açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, son günlerde gündemi meşgul eden “Başkan Ali Koç’un istifadan döndürüldüğü” yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Safi, kamuoyuna yansıyan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Başkanımız Ali Koç’un istifa ettiği ve tarafımdan bu kararından vazgeçirildiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 20:57 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 20:57
Fenerbahçe’den Ali Koç’un istifasına yönelik haberler için açıklama

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı.

İşte Safi'nin açıklamaları;

"Bugün bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kayserispor maçının ardından Ali Koç istifa etti, Koç'u bu kararından Hakan Safi döndürdü" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir delile dayanmayan haberdeki söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür.

İlgili kişileri, gazetecilik meslek etiği hiçe sayılarak yayımlanan haberdeki iddiaları ispata davet ediyorum ancak malum yalan haberin ispatı da mümkün değildir.

Bu tür haberlerin kim/kimler tarafından yaptırıldığını, söz konusu iddiaların ne sebeple ortaya atıldığını gayet iyi biliyorum. Bu tür haberlerin tarafıma yönelik bir itibar suikastı olduğunun farkındayım.

Bugün, yalnızca Fenerbahçe'mizin menfaatleri için sustuğumun ve vakti geldiğinde her şeyin konuşulacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.

Her zaman emrinde olduğum, sarı lacivert renklere gönül veren 35 milyon taraftarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim. Bizler, Fenerbahçe için buradayız ve sonsuza dek sürecek Fenerbahçe sevdamız!"

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