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Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu! Şaşırtacak transfer

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına emin. Sarı kırmızılı ekip şimdiden birçok oyuncuyla ilgilenmeye başlasa da ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı bir futbolcu, İtalya'nın yolunu tutuyor.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:01
Galatasaray’da kaçan balık büyük oldu! Şaşırtacak transfer

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Galatasaray, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimlere imza attırmıştı. Cimbom ayrıca çok sayıda yıldız ile de ilgilenmiş ancak sonuç alamamıştı.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

YILDIZLAR İMZALADI

Aslan kış döneminde Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Eren Elmalı ve Arda Ünyay ile anlaşmıştı.

Toplamda 27 milyon 462 bin euro ödemişti.

Carlos Cuesta (AA)Carlos Cuesta (AA)

CUESTA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın tercihi Carlos Cuesta olmuştu. Kolombiyalı yıldıza 8 milyon Euro bonservis verileceğini açıklayan Aslan'da büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Carlos Cuesta (AA)Carlos Cuesta (AA)

26 yaşındaki stoper Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Ligi'nde de 2 kez form giyse de performansı vasata dahi yaklaşamadı ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.

Jan-Carlo Simic (Anderlecht)Jan-Carlo Simic (Anderlecht)

JAN-CARLO SIMIC KAÇTI

Galatasaray'ın Carlos Cuesta'dan önce Belçika'dan ilgilendiği bir isim de Jan-Carlo Simic'ti. Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, sezon başında imza attığı Anderlecht'ten ayrılabilir.

Jan-Carlo Simic (AFP)Jan-Carlo Simic (AFP)

3 milyon Euro bedelle Milan'dan alınan genç stoper için Lazio devreye girdi. Ayrıca AS Roma ve Fiorentina ile Bundesliga'dan RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt, Simić'i yakından takip ediyor. Sezon sonunda görüşmelerin resmiyete kavuşturulması ve imzaların atılması bekleniyor.

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