Galatasaray’da kaçan balık büyük oldu! Şaşırtacak transfer

26 yaşındaki stoper Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Ligi'nde de 2 kez form giyse de performansı vasata dahi yaklaşamadı ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.

Jan-Carlo Simic (AFP)

3 milyon Euro bedelle Milan'dan alınan genç stoper için Lazio devreye girdi. Ayrıca AS Roma ve Fiorentina ile Bundesliga'dan RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt, Simić'i yakından takip ediyor. Sezon sonunda görüşmelerin resmiyete kavuşturulması ve imzaların atılması bekleniyor.