Galatasaray’da kaçan balık büyük oldu! Şaşırtacak transfer

Galatasaray, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimlere imza attırmıştı. Cimbom ayrıca çok sayıda yıldız ile de ilgilenmiş ancak sonuç alamamıştı.
Galatasaray, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimlere imza attırmıştı. Cimbom ayrıca çok sayıda yıldız ile de ilgilenmiş ancak sonuç alamamıştı.
YILDIZLAR İMZALADI
Aslan kış döneminde Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Eren Elmalı ve Arda Ünyay ile anlaşmıştı.
Toplamda 27 milyon 462 bin euro ödemişti.
CUESTA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın tercihi Carlos Cuesta olmuştu. Kolombiyalı yıldıza 8 milyon Euro bonservis verileceğini açıklayan Aslan'da büyük hayal kırıklığı yaşattı.
26 yaşındaki stoper Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Ligi'nde de 2 kez form giyse de performansı vasata dahi yaklaşamadı ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.
JAN-CARLO SIMIC KAÇTI
Galatasaray'ın Carlos Cuesta'dan önce Belçika'dan ilgilendiği bir isim de Jan-Carlo Simic'ti. Anderlecht forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, sezon başında imza attığı Anderlecht'ten ayrılabilir.
3 milyon Euro bedelle Milan'dan alınan genç stoper için Lazio devreye girdi. Ayrıca AS Roma ve Fiorentina ile Bundesliga'dan RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt, Simić'i yakından takip ediyor. Sezon sonunda görüşmelerin resmiyete kavuşturulması ve imzaların atılması bekleniyor.