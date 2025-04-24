Trabzonspor’un Mattia Ahmet Minguzzi tribününde ilk maç!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'a gönül veren çocuklar, Mattia Ahmet Minguzzi adına açılan tribünde yerlerini aldı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'a gönül veren çocuklar, Mattia Ahmet Minguzzi adına açılan tribünde yerlerini aldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ücretsiz dağıtılan biletler için tribün tamamen dolduruldu.
Tribünde Minguzzi'nin fotoğrafına da yer verildi.