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Trabzonspor'un Mattia Ahmet Minguzzi tribününde ilk maç!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor'da zorlu randevunun anlamlı bir yönü daha vardı. Bordo mavililer, İstanbul'da kalleşçe katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını verdiği tribünü açtı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:57 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:57
Trabzonspor’un Mattia Ahmet Minguzzi tribününde ilk maç!

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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'a gönül veren çocuklar, Mattia Ahmet Minguzzi adına açılan tribünde yerlerini aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ücretsiz dağıtılan biletler için tribün tamamen dolduruldu.

Tribünde Minguzzi'nin fotoğrafına da yer verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi tribünü (Takvim Foto Arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi tribünü (Takvim Foto Arşiv)