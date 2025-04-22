UEFA’dan Türk takımlarına 7.5 milyon euro ödeme!

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UEFA'nın açıklamasına göre Türk kulüpleri, söz konusu dört yıllık süreçte toplam 7.5 milyon euro gelir elde etti. Bu kapsamda en yüksek ödemeyi alan kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA'dan tam 1 milyon 820 bin 940 euro aldı.

Rafa Silva'nın golü sonrası sevinci (AA) Galatasaray, 1 milyon 195 bin 489 euro gelirle ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 747 bin 697 euro ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor da UEFA'dan 738 bin 906 euro kazanç sağlayarak listeye dördüncü sıradan girdi.