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UEFA'dan Türk takımlarına 7.5 milyon euro ödeme!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından UEFA, turnuvaya oyuncu gönderen kulüplere yapılan ödemeleri içeren detaylı raporunu yayımladı. Raporda, 2020-2024 döneminde Avrupa genelinde amatör takımlardan elit kulüplere kadar birçok takıma yapılan ödemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Türk takımlarına 7.5 milyon euro ödendiği bilgisi verildi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 18:13
UEFA’dan Türk takımlarına 7.5 milyon euro ödeme!

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UEFA'nın açıklamasına göre Türk kulüpleri, söz konusu dört yıllık süreçte toplam 7.5 milyon euro gelir elde etti. Bu kapsamda en yüksek ödemeyi alan kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA'dan tam 1 milyon 820 bin 940 euro aldı.

Rafa Silva'nın golü sonrası sevinci (AA)Rafa Silva'nın golü sonrası sevinci (AA)

Galatasaray, 1 milyon 195 bin 489 euro gelirle ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 747 bin 697 euro ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor da UEFA'dan 738 bin 906 euro kazanç sağlayarak listeye dördüncü sıradan girdi.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

AVRUPA'DA ZİRVE MANCHESTER CITY'NİN
Kıtada ise zirve, İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'nin oldu. Pep Guardiola'nın takımı, UEFA'dan yaklaşık 5.2 milyon euro aldı. Listenin en alt sırasında ise İngiltere 10. Lig ekiplerinden Yorkshire Amateur yer aldı. Mütevazı kulüp, yalnızca 7 bin 300 euro gelir elde edebildi.

Dusan Tadic (AA)Dusan Tadic (AA)

UEFA'nın Türk Kulüplerine Ödediği Rakamlar:
Fenerbahçe: 1.820.940 €
Galatasaray: 1.195.489 €
Beşiktaş: 747.697 €
Trabzonspor: 738.906 €

UEFA'nın Türk takımlarına ödediği ücretler (UEFA)UEFA'nın Türk takımlarına ödediği ücretler (UEFA)

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