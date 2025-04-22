UEFA’dan Türk takımlarına 7.5 milyon euro ödeme!

UEFA'nın açıklamasına göre Türk kulüpleri, söz konusu dört yıllık süreçte toplam 7.5 milyon euro gelir elde etti. Bu kapsamda en yüksek ödemeyi alan kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA'dan tam 1 milyon 820 bin 940 euro aldı.
UEFA'nın açıklamasına göre Türk kulüpleri, söz konusu dört yıllık süreçte toplam 7.5 milyon euro gelir elde etti. Bu kapsamda en yüksek ödemeyi alan kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA'dan tam 1 milyon 820 bin 940 euro aldı.
Galatasaray, 1 milyon 195 bin 489 euro gelirle ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 747 bin 697 euro ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor da UEFA'dan 738 bin 906 euro kazanç sağlayarak listeye dördüncü sıradan girdi.
AVRUPA'DA ZİRVE MANCHESTER CITY'NİN
Kıtada ise zirve, İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'nin oldu. Pep Guardiola'nın takımı, UEFA'dan yaklaşık 5.2 milyon euro aldı. Listenin en alt sırasında ise İngiltere 10. Lig ekiplerinden Yorkshire Amateur yer aldı. Mütevazı kulüp, yalnızca 7 bin 300 euro gelir elde edebildi.
UEFA'nın Türk Kulüplerine Ödediği Rakamlar:
Fenerbahçe: 1.820.940 €
Galatasaray: 1.195.489 €
Beşiktaş: 747.697 €
Trabzonspor: 738.906 €