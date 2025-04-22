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Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması! "İkincilik yolu uğurlu geldi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı öncesinde konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı psikolojik anlamda önemliydi. Kazandıkça üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 20:13 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 20:13
Okan Buruk’tan Konyaspor açıklaması! İkincilik yolu uğurlu geldi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları

"Her takımın hedefi kupada yarışmak, oyuncularımızı oynatmak, değerlendirmek... Geniş kadrolarla hazırlanıyoruz. Grup aşamasında tüm oyuncularımıza şans verdik. Grup aşamasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldık ve ikinci olarak çıktık. O yol bize uğurlu geldi. Bugün de aynı şekilde devam eder. Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı psikolojik anlamda önemliydi. Kazandıkça üstüne koyarak devam ediyoruz.

Bugün kadroda çok büyük değişiklikler yapmadık. Jakobs iyileşti, iki haftadır çalışıyor. Hazır bir oyuncuydu. Üst üste iki maç oynayan oyuncuyu beklettik. Barış cezalı olduğu için Sallai ön tarafta görev alacak. Günay başarılı gidiyor. Son maça bakınca 4 değişiklik yaptık.

İstekliyiz, moralliyiz, sahaya bunu yansıtmak istiyoruz. Salı oynuyoruz, cuma oynuyoruz, pazar oynuyoruz, güzel oldu. Maç planlamanın da lige vereceği dinlenme, hazırlanma arası da doğruydu, güzeldi.

Finalde olmak, kupayı kazanmak istiyoruz. Konyaspor'a saygı duyuyoruz. İnşallah kazanacağımız bir karşılaşma olur."

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