Recep Uçar'dan Galatasaray açıklaması! "Sınırları zorlayacağız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İşte Recep Uçar'ın açıklamaları

"Kupa bu şehir için her zaman önemli. İlk andan itibaren oyuncularımıza vurguladık. Şehrin genlerinde olduğunu söyledik. 2017'de en son kazandık ve büyük bir özlem var. Kolay olmadı ve rakibimiz Galatasaray. İki kulvarda da favoriler. Zor maç. 3 kez karşılaştık ve yenemedik. Sınırları zorlayarak ve en iyisini yaparak finale yükselmek istiyoruz. Her plana hazırlandık."