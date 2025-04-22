Yönetim, ilk olarak savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Avrupa deneyimi bulunan bir stoper transferi öncelikli hedef haline geldi.
Yönetim, ilk olarak savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Avrupa deneyimi bulunan bir stoper transferi öncelikli hedef haline geldi.
Belçika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Wout Faes'i gündemine aldı. Leicester City'nin küme düşmesi sonrası Belçikalı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.
CARLOS CUESTA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Devre arasında Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı transfer eden Galatasaray, oyuncudan beklenen performansı alamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Cuesta, son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlandı.
GALATASARAY, WOUT FAES'İ GÜNDEMİNE ALDI
Belçika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Leicester City'nin Belçikalı savunmacısı Wout Faes ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli stoperin takımının küme düşmesi nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı bildiriliyor.
DAHA ÖNCE DE LİSTEDEYDİ
Galatasaray'ın daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncuyla Lazio ve bazı Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor. Bu nedenle transferde önemli bir rekabetin yaşanması muhtemel.
WOUT FAES'İN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Leicester formasıyla toplam 32 resmi maça çıkan Wout Faes, savunmadaki katkısının yanı sıra 2 golle skora da etki etti.
Fiziksel dayanıklılığı, hava toplarındaki üstünlüğü ve savunmadan oyun kurma yeteneği ile tanınan Faes, Galatasaray'ın defans hattına önemli katkılar sağlayabilme konusundaki düşünceler, fikir sürecini hızlandırdı. Teknik heyet, oyuncunun profilinin takıma uyumlu olduğunu değerlendiriyor.