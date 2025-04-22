Wout Faes (REUTERS)

DAHA ÖNCE DE LİSTEDEYDİ

Galatasaray'ın daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncuyla Lazio ve bazı Bundesliga kulüplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor. Bu nedenle transferde önemli bir rekabetin yaşanması muhtemel.