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TFF Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte MHK'nın açıkladığı liste.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:59
TFF Süper Lig’de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

Hakem (AA)Hakem (AA)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

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