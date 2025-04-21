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Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi!

Trabzonspor’un kupada Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde Okay, Mendy ve Folcarelli forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke’yi özellikle orta sahada zor kararlar bekliyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Trabzonspor’da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi!

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Bordo-Mavili takımda, Göztepe maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik ekibin canını sıkmış durumda. Özellikle orta sahada teknik direktör Fatih Tekke'yi zor kararlar bekliyor.

Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak genç teknik adam, ilk olarak Adana Demirspor maçının analizini oyuncularıyla paylaşarak yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunacak. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Batista Mendy ve Okay kart cezalısı, Draguş ve Folcarelli ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Nwakaeme de kasık bölgesindeki ağrısı nedeniyle tedaviye alındı.

Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu oyuncuların yokluğunda orta sahada Lundstram ve Ozan ikilisi dışında fazla alternatifi kalmayan Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında dinlendirdiği Zubkov'u ve sakatlığı geçmesi durumunda Nwakaeme'yi ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FATİH TEKKE ETKİSİ
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Bordo-Mavililer rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. En dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı.

Sezonun ilk yarısında dış sahada galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, Tekke ile birlikte 5 haftada 2 deplasman galibiyeti elde etti. Bu çıkış, takımın lig sıralamasında da yukarıya tırmanmasını sağladı.

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