Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak kupa maçı öncesinde orta saha krizi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FATİH TEKKE ETKİSİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Bordo-Mavililer rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. En dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı.

Sezonun ilk yarısında dış sahada galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, Tekke ile birlikte 5 haftada 2 deplasman galibiyeti elde etti. Bu çıkış, takımın lig sıralamasında da yukarıya tırmanmasını sağladı.