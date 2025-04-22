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3 puan Dani Olmo'dan! Barcelona - Mallorca: 1-0 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Mallorca’yı konuk etti. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 00:32 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 00:32
3 puan Dani Olmo’dan! Barcelona - Mallorca: 1-0 | MAÇ SONUCU

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Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 46. dakikada Dani Olmo kaydetti. İkinci yarının hemen başında gelen bu gol, maçın skorunu belirledi.

BARCELONA'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Barcelona, ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Mallorca ise iki haftalık yenilmezlik serisinin ardından sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Barcelona puanını 76'ya yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Mallorca ise 44 puanda kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak. Mallorca ise Girona'ya konuk olacak.

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