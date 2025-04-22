Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 46. dakikada Dani Olmo kaydetti. İkinci yarının hemen başında gelen bu gol, maçın skorunu belirledi.

BARCELONA'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Barcelona, ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Mallorca ise iki haftalık yenilmezlik serisinin ardından sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Barcelona puanını 76'ya yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Mallorca ise 44 puanda kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak. Mallorca ise Girona'ya konuk olacak.