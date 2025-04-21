Trabzonspor, golcülerde hedefi ıskalamıyor!

Trabzonspor'da bu sezon ligde istenen sonuçlar gelmese de forvet hattında Simon Banza'nın başarısı dikkat çekti. Banza, bu sezon ligde 26 maçta 18 gol atarak krallık yarışında da iddialı konumda. Bu doğrultuda bordo-mavililerde son yıllarda forvet transferi konusundaki başarı gözlerden kaçmıyor. 2014-15 sezonundan beri son 10 yıllık süreçte bordo-mavili formayı önemli forvetler taşıdı. 2014- 2016 yılları arası forma giyen Oscar Cardozo, 66 maçta 28 gol attı. 2017-2019 arası forma giyen Rodallega 80 maçta 35 gol buldu.



SÖRLOTH'TAN KRALLIK



Aynı süre zarfında Burak Yılmaz, 32 maçta 28 gol kaydetti. Caleb Ekuban da kariyerinde en fazla forma şansını Trabzonspor'da bularak 103 maçta 29 golü rakip filelere yolladı. 2019- 20 sezonunda kadroya katılan Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol kralı olurken bordo-mavi kariyerinde 49 maçta 33 gol kaydetmişti. 2021-22 sezonunda gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius, 49 maçta 20 golle adından söz ettirdi. 2023-24 sezonunda Paul Onuachu 25 karşılaşmada 17 golle taraftarların sevgilisi oldu.