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Arda Turan'dan Galatasaray maçı çağrısı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu ve taraftarları maça davet etti.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 15:59
Arda Turan’dan Galatasaray maçı çağrısı!

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Rizespor maçını değerlendirdi ve Galatasaray maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Arda Turan'ın kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çaykur Rizespor'u ve İlhan Palut Hoca'yı performanslarından ve mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.

Maçın hakemlerini tebrik ederim. Ümit Hoca iletişime açık, iyi niyetli bir şekilde maçı yönetti. Fauller ve temas seviyesini yükseltmezsek Türk futbolunun kalitesini yükseltemeyiz. Onlardan ricam bunlara dikkat ederlerse futbolumuz adına daha iyi olacak.

Maçı kaybettiğimiz için açıkçası çok üzgünüm. Rizespor gibi zorlu bir deplasmanda böyle oynadığınız bir maçı kaybetmemelisiniz. İlk yarıda üretkenlikten uzak olsak da topa sahip olduk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik, doğru oyunu oynadık. İlk yarıyı baştan sona muhteşem oynadık. Birebirleri daha iyi oynayabilirdik, half space koşularını daha iyi yapabilirdik, şut imkanlarımızı artırabilirdik. İkinci yarıda Çaykur Rizespor yaptığı oyuncu değişikliği ile teması artırdı. Zaman zaman temastan uzak kalınca duran top fırsatları verdik. Kolay fauller rakibimizi bizim sahamıza taşıdı. Bu anlara müdahale etmek için Halil ve Emre'yi oyuna aldık, Melih'i sağ beke gönderdik. Bu hamlelerimizle temas anlamında tekrar istediğimiz seviyeye çıktık. Oyunu tekrar iyi yönlendiriyorken talihsiz bir duran top golüyle geriye düştük. Oyunu çevirmek için elimizde olan bütün hamleleri kullanmaya çalıştık. Umut Bozok'un elimizdeki tek forvet olması, formasyon olarak değişikliğe gidemememiz hamlelerimizi kısıtladı. Söyleyebileceğim tek bir şey var oyuncularımızın bizi getirdiği konum, verdikleri mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz.

Önümüzdeki hafta ligin en güçlü takımlarından biri Galatasaray ile karşılaşacağız. Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar, ligi adeta domine ettiler. Galatasaray'a saygımız çok büyük. Benim de yetiştiğim yere karşı oynamamız duygusal olarak zor ama oyunun güzellikleri bunlar. Biz ikas Eyüpspor'un hedefleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız. İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız. Pazar günü güzel bir gün bekliyor bizi, hayallerimizi süsleyen bir gün. Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz."

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