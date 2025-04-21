SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Simon Banza'dan 23 puana katkı!

Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Simon Banza, ligde gol sayısını 18'e yükseltirken Banza'nın gol attığı maçlarda bordo-mavililer 23 puan topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 12:18 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 12:18
Simon Banza’dan 23 puana katkı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, attığı gollerle bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.

Süper Lig'de 42 puanla 7. sıraya yükselen Trabzonspor'da Simon Banza, 18 golle bordo-mavili takımın gol yükünü çekiyor.

Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Simon Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'la iç sahada, Gaziantep FK ile de deplasmanda oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, Banza'nın gol attığı maçlarda Adana Demirspor'u hem iç hem de dış sahada, evinde TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Trabzonsporda Fatih Tekke ile deplasmanda Fırtına!Trabzonsporda Fatih Tekke ile deplasmanda Fırtına!
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile deplasmanda Fırtına!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastane açıkladı: Hayati riski çok yüksek
Papa Francis öldü! Katolik Kilisesi’nin yeni lideri kim olacak?
Borsa İstanbul
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez İmralı yolunda... Sırrı Süreyya Önder’in yerine o isim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Enflasyon mesajı! Cevdet Yılmaz tarih verdi: OVP’de güncelleme sinyali
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz | Enerjide tarihi rekor
Türksat 6A hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı
Türkiye ve ABD arasında gümrük vergileriyle ilgili kritik temas! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye kimsenin deposu olmayacak
Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP’li İmamoğlu’nun 4x4’lük rüşvet çarkını açıkladı!
ABD’deki Signalgate skandalı büyüyor! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in saldırı bilgilerini aile grubunda paylaştığı iddia edildi
Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!
Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada
Galatasaray’da Yunus Akgün harekatı! Yönetim sözleşme bilmecesini çözmek için düğmeye bastı
CHP’den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü’nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...
90+4’te gelen yıkım! Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3 | MAÇ SONUCU
1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi