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Kayserispor Jakirovic ile kaybetmiyor!

Fenerbahçe ile berabere kalan Kayserispor, ligde 4 maçtır kaybetmiyor. Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 13:54 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 13:54
Kayserispor Jakirovic ile kaybetmiyor!

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Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli Jakirovic'in göreve başlamasıyla çıkışa geçti.

Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasındaki Trabzonspor maçında veren Kayseri ekibi, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 ve 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, cezalı ve sakat toplam 9 futbolcusundan yoksun çıktığı maçta deplasmanda pazar günü Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Ligde son 4 maçtır yenilmeyen Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 11 müsabakada 21 puan alarak 37 puana çıkardığı takımı averajla 13. sıraya yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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