Fenerbahçe’den Lucas Freitas’a yakın takip!

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.



Globo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Vasco da Gama forması giyen 24 yaşındaki stoper Lucas Freitas ile yakından ilgilendiriyor.



Fenerbahçeli yetkililerin, Freitas'ı Flamengo ile oynanan maçta tribünden takip ettiği yazıldı.



Fenerbahçe'nin, Brezilyalı futbolcuyu geçen sezon Juventute'de oynadığı dönemde de takip ettiği ve Brezilyalı futbolcu için Vasco da Gama'ya teklif yapabileceği öne sürüldü.



Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Freitas'ın kulübü Vasco da Gama ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.