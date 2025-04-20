Beşiktaş'ın yıldızına Göztepe maçı sonrası şok sözler! "Ben olsam futbolu bırakırım"

Beşiktaş'ın oyun lideri yok. Mert iyi insan, iyi futbolcu, saha dışında iyi kaptan olabilir ama teknik olarak kalecinin oyuna ve hakeme müdahale etmesi mümkün değil. Takımın golleriyle yükünü taşıyan yıldız Rafa Silva'nın bile ağzı var, dili yok. Bu yüzden lider ve sert bir altı numara lazım. Solskjaer, Hadziahmetovic'i o bölgeye koyup sertlik ve derinlik katmak istedi ama o da o tarz bir oyuncu olmadığı için verimli olamadı. Beşiktaş yönetiminin opsiyonu kaldırıp "Oynarsan imza alırsın" dedikten sonra oynamaya başlayarak göz boyayıp istatistik yükselten Masuaku ve iyi insan diye Svensson'la gelecek hayali kuranların görecekleri rüya anca kâbus olur. Bu iki isme methiye düzenler geldikleri günden bu yana hücum ve savunmada kaç nitelikli katkı yaptılar? İstatistikler ortada, bakabilirler.
Rafa Silva'yla 1-0 öne geçip skoru tutamayan, çıkan ve giren oyuncular bu performansla Beşiktaş'ta huzurlu bir geleceklerinin olmayacağını bilmeliler! Norveçli hocanın maç sonu tribünden alkışlanmasına bakmayın, İstanbul'da gerilim olacağını geçen haftadan ilan etmişlerdi!
SİNAN VRDAR: AVRUPA HAYALİNE AĞIR DARBE
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında sahaya öyle bir 11'le çıktı ki en azından herkes kendi mevkisinde oynuyordu. Bu bile bir umut ışığıydı. Ama beni en çok sevindiren şey; Beşiktaş altyapısının son dönemde yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ilk 11'de başlamasıydı. Henüz 17 yaşında, cesaretle sahaya çıkmak ve bu formayı hak ettiğini göstermek… İşte Beşiktaş ruhu budur!
Maçın henüz 10. dakikasında gelen gol, doğru organizasyonun, doğru planlamanın ürünüdür. Mustafa'nın rakibinden kaptığı top, ardından Chamberlain'in Rashica'ya attığı klas pas ve Rafa Silva'nın şık plasesi… Resmen futbol resitali! "İşte bu takımda hâlâ umut var" dedirten anlardı bunlar. Ancak her şey bu kadar güzel giderken, ikinci yarının başında İsmail Köybaşı'nın harika golüyle maç dengelendi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş öyle kötü oynamaya başladı ki, insan "Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?" diye sormadan edemiyor.
Paslar dağınık, pozisyon yok, direnç sıfır. Bir kez daha sahneye çıkan isim Mert Günok oldu. Harika refleksleriyle Beşiktaş'ı maçta tuttu. Önemli bir gerçek var ki; gençleri bir kenara bırakıyorum; Mert Günok, Masuaku, Gedson ve Rafa harici oyunculardan acil kurtulmak gerek! Solskjaer'in bu oyuncu değişikliklerine anlam veremiyorum. Söylesene hocam; iyi oynayan Mustafa neden çıktı? Avrupa kupaları yolunda ağır bir darbe daha geldi. Eğer bu takım Avrupa'ya gidemezse, sadece ekonomik anlamda değil, manevi olarak da bu camia büyük bir yara alır. Bu işin ciddiyetinin farkında olunmadığını görmek, bizleri üzüyor. Öte yandan Göztepe… Az bütçeyle, doğru planlamayla, coşkulu tribünlerle örnek bir model oluşturuyorlar.
TURGAY DEMİR: RAFA DA OLMASA
İzmir'de, futbol kalitesi belli bir seviyenin üstüne çıkmadı, pozisyon zenginliği de yeterli değildi ama özellikle orta saha da çata çat mücadeleler oldu. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Bazıları kartlıktı, onlara da hakem pek bakmadı!.. Kupa'da rakibinin sert oyununa karşılık vermekten ziyade topu ayağında tutmaya çalışan Beşiktaş dün ilk yarıda tam tersini yaptı ve "İkili mücadeleler bizim olacak" dercesine oynadı. Bu yarıda, Rashica mecburen son çizgiye inip, (çünkü pas oraya verilmişti) dışarı çıkarınca Kartal'ın yıldızı Rafa Silva en iyi yaptığı işi yaparak topu ağlara gönderdi. Portekizli de olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem! Rashica maalesef son çizgiye inme işini pek yapmadı bu sezon… Adam, istisnalar hariç koca sezonu, kör gözün parmağına rakibe çarptırdığı toplarla heba etti... Helal olsun!..