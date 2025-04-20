PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Acun Ilıcalı'dan özür! "Şampiyonluk çok zor gözüküyor"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, iyi bir takım kurduklarını ancak futbolun bi tarafının da bu olduğunu söyleyerek beraberlik için özür diledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 22:27 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 22:37
Acun Ilıcalı’dan özür! Şampiyonluk çok zor gözüküyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ilıcalı şunları söyledi;

"Ortada bir suçlu varsa bizde ortağız. Çok çok üzücü bir durum. Bilsinler ki gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe'mize harcıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun da bir tarafı bu. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kadro yaptık.

"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol bu. Her şey sahada oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisine saygı duyuyoruz. Onların kendi yorumları da kendi açılarından haklı. 6 hafta var, şansımız çok zor gözüküyor. Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla sonuna kadar savaşacağız."

Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelseanin 4 yıldızı için takipteDev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelseanin 4 yıldızı için takipte
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea'nin 4 yıldızı için takipte

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü’nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz
Türksat 6A yarın hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? İmralı heyetinde başka isim mi olacak? DEM Parti’den açıklama
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...
90+4’te gelen yıkım! Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3 | MAÇ SONUCU
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
CHP Yozgat’ta yalan ekti iftira biçti! Ocağımız battı geçinemiyoruz tiyatrosu çöktü... Ersoy Ersoy traktör ve tarla zengini çıktı
CHP’den organize Gazze istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar
İstanbul ve İzmir’de Gazze yürüyüşü! 7’den 77’ye binler sokaklarda!
1 gram altını bile olan büyük kazanacak! İslam Memiş ve ABD’li dev bankadan altın için rekor tahmin geldi
İmamoğlu’nun bir foyası daha çıktı! Ver Büyükçekmece’den tapu al Beylikdüzü’nden ruhsat pazarlığı: 3 milyon dolarlık rüşvet villası
Bafel Talabani yine PKK’ya arka teker oldu! ABD maskeli fesih kongresi provokasyonu: Kandil’deki elebaşlarıyla aynı ağız
İstanbul Gaziosmanpaşa’da akran zorbalığı! Saçını koparıp kameraya gösterdi
Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...
Zirai don sonrası çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?
EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...
Dev transfer operasyonu! Fenerbahçe Chelsea’nin 4 yıldızı için takipte
Beşiktaş’ın yıldızına Göztepe maçı sonrası şok sözler! Ben olsam futbolu bırakırım
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam