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Jose Mourinho'dan şampiyonluk yarışı için flaş sözler! Kriz vurgusu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran sarı lacivertliler, zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, şampiyonluk ihtimalleri üzerine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ancak yaşanan puan kaybının şampiyonluk yarışına olumsuz yansıdığını ifade etti ve kalan haftalardaki şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 22:06 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 22:08
Jose Mourinho’dan şampiyonluk yarışı için flaş sözler! Kriz vurgusu

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Bellona Kayserispor'u konuk etti. Bol gollü geçen mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Sarı lacivertlilerin gollerini Anderson Talisca (2) ve Allan Saint-Maximin kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, şampiyonluk yarışına dair önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, puan kaybının kendilerini zora soktuğunu kabul etti ancak sezon bitmeden mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

İŞTE PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICININ SÖZLERİ

"Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Şu andaki şansımız, ağustos, eylül ayında şansımız ne kadarsa o kadardır belki. Ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Bunu yaparsam, bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamızdı. Şanssızdık da diyebiliriz. Maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak, şanssızdık, hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik. Bugünkü maça odaklanmak istiyorum. Bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşsam uzun bir hikaye olur o yüzden şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"BEDEL ÖDEDİK"

"Ben soyunma odasındaki, soyunma odasının içindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Oranın lideri benim. Orada bir sorun olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık, çok fazla hatalar yaptık orta sahada. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin ortasında baskı yapmadık, ceza sahasında markaj yapmadık. 2-1'den sonra çok fazla risk aldım. Tek stoper Skriniar ile oynadım. 3-2'den sonra takıma denge katmaya çalıştım ama pozisyonel anlamda hatalar yaptık. 3. golde Bright'ın markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı, onun pozisyonu değildi. 2. golde Diego bir merkez stoper, o da markaj yapmadı. 3. gol top kaybı sonrası geldi, 2. golde kontra atağı durduramadık ve goller yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Ofansif olarak iyiydik, 3 gol attık ve daha fazla atabilirdik. Skriniar ve En-Nesyri'nin pozisyonları vardı. Çok pozisyon ürettik. Kayserispor da savunma anlamında iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz. Rakibin 3. golünü durduramadık. İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik. İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik."

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