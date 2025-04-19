Solskjaer'dan beraberlik yorumu! "Kötü zamanlar geçiriyoruz"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kartal'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Norveçli çalıştırıcının sözleri

"Her taktiği, her formasyonu deniyor. Bugünkü oyunu nasıl değerlendirecek? İkinci devre düşüş sebeplerini nasıl değerlendirir?" sorusuna Ole Gunnar Solskjaer; "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı." yanıtını verdi.