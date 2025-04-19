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Solskjaer'dan beraberlik yorumu! "Kötü zamanlar geçiriyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasnda Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak kötü dönemden geçtiklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 21:57
Solskjaer’dan beraberlik yorumu! Kötü zamanlar geçiriyoruz

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kartal'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Norveçli çalıştırıcının sözleri

"Her taktiği, her formasyonu deniyor. Bugünkü oyunu nasıl değerlendirecek? İkinci devre düşüş sebeplerini nasıl değerlendirir?" sorusuna Ole Gunnar Solskjaer; "Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı." yanıtını verdi.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

"OYUNU KONTROL EDEMEDİK"

"Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında."

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

İSMAİL İLE KONUŞTUK

"İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta oynamış birisi, Beşiktaş'ın tarihinde olan birisi. İyi bir insan. Kendisiyle biraz konuştuk maçtan sonra. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum. İyi bir karakter. Birbirimize şans diledik maçtan sonra."