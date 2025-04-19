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Başkentte tam 8 gol! Union Berlin - Stuttgart: 4-4 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında An der Alten Försterei Stadyumu'nda adeta gol yağmuru yaşandı. Union Berlin ile Stuttgart arasında oynanan mücadele, futbolseverlere büyük heyecan yaşattı ve karşılaşma 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 21:44 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 21:44
Başkentte tam 8 gol! Union Berlin - Stuttgart: 4-4 | MAÇ SONUCU

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Ev sahibi Union Berlin, henüz 5. dakikada Andrej Ilic'in golüyle öne geçti. 19. dakikada Diogo Leite, skoru 2-0 yaparak farkı ikiye çıkardı. Ancak Stuttgart'ın cevabı gecikmedi.

23. dakikada Deniz Undav ve 29. dakikada Enzo Millot, Stuttgart adına golleri bularak skoru kısa sürede 2-2'ye getirdi. Union Berlin, 38. dakikada Leopold Querfeld ile yeniden öne geçse de, bu üstünlük sadece 5 dakika sürdü.

43. dakikada Julian Chabot, skoru 3-3 yaparken 45+1. dakikada Chris Führich, Stuttgart'ı ilk kez öne geçirdi: 3-4. Ancak ilk yarının son sözü yine Union Berlin'den geldi. 45+6. dakikada Andrej Ilic, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak 4-4'lük eşitliği sağladı.

Stuttgart forması giyen Türk asıllı oyuncu Atakan Karazor, mücadelede 90 dakika görev yaptı ve orta sahada etkili bir performans sergiledi.

Union Berlin, bu sonuçla 35 puana yükselerek 13. sırada yer aldı. Ayrıca 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Gelecek hafta Bochum ile deplasmanda karşılaşacak.

Stuttgart, puanını 41'e çıkardı ve 11. sırada kendine yer buldu. Haftaya Heidenheim'i konuk edecek.

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