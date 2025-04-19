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Başkandan Carlo Ancelotti açıklaması! "Hayalim o"

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların sezon sonunda ayrılması artık güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. La Liga’da Barcelona'nın gerisinde kalınması ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’e elenilmesi, İtalyan teknik adamın geleceğini belirsiz hale getirdi. Ancelotti için flaş bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 23:05 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 23:05
Başkandan Carlo Ancelotti açıklaması! Hayalim o

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Kulüp çevrelerinden gelen bilgilere göre, Ancelotti'nin ayrılığı durumunda Bayer Leverkusen ile müthiş bir çıkış yakalayan Xabi Alonso'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Kulübün simge isimlerinden biri olarak gösterilen eski orta saha oyuncusu, futbolculuk döneminde de Real Madrid formasını giymişti.

Deneyimli teknik adamın sezon sonunda Real Madrid'deki görevini bırakması halinde iki seçenek ön plana çıkıyor. Real Madrid'de farklı bir görev (danışmanlık veya yönetici pozisyonu) veya Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek.

The Athletic'in haberine göre Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2026 Dünya Kupası'na Carlo Ancelotti ile gitmeyi istiyor. Haberde, İtalyan teknik adamın Rodrigues'in "hayali" olduğu vurgulandı.

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