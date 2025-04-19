İsmail Köybaşı Beşiktaş’a attığı golle olay oldu! İşte o vuruş

Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Ceza sahası içindeki hızlı paslaşmalar sonrası Rafa Silva, net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, aradığı golü kısa sürede buldu. Savunmadan seken topu ceza sahası yayında önünde bulan İsmail Köybaşı, klasikleşmiş sol ayağıyla harika bir gole imza attı. Makas hareketiyle pozisyonunu hazırlayan Köybaşı, gelişine vurduğu şutla topu kaleci Mert Günok'un üzerinden ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, eski takımına karşı attığı bu golle dikkat çekti. Tribünlerden büyük alkış alan bu gol, haftanın en güzel gollerinden biri olmaya aday.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır