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Avrupa için kritik zafer! Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde çok önemli bir galibiyet elde etti.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 15:44
Avrupa için kritik zafer! Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

Karşılaşmada ilk gol David Okereke'den geldi. Yıldız futbolcu takımını 9. dakikada öne geçirdi. 32'de Krzysztof Piatek, penaltıdan skora denge getirdi. 45. dakikada ise Ivn Brnic, ev sahibi takıma üstünlüğü getiren vuruşu yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci devrede taraflar skoru değiştiremedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Müsabakada sarı kart gören David Okereke'nin yanı sıra kırmızı kartla ihraç edilen Selçuk İnan ve Kacper Kozlowski, 33. haftadaki Fenerbahçe maçınd görev yapamayacak. Turuncu lacivertlilerde ise Krzysztof Piatek 88'de kırmızı kart görmesi sebebiyle Göztepe mücadelesinde forma giymeyecek. Hakkındaki ceza daha fazl maçı kapsarsa ona göre ilerleyen haftalarda da sahaya çıkamayabilir.

Çağdaş Atan ve öğrencileri puanını 48'e yükseltirken Güneydoğu temsilcisi 42'de kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Göztepe deplasmanına konuk olacak; Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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