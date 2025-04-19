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Beşiktaş'ta transfer operasyonu!

Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaptığı görüşmede, transfer edilmesi gereken bölgeleri ve öncelikli oyuncu adaylarını belirledi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 12:53
Beşiktaş’ta transfer operasyonu!

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Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu için temaslar sıklaştırıldı. Yönetim, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Nijeryalı golcüyü kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Southampton'ın küme düşmesiyle birlikte sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale geldi. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmanın peşinde.

6 NUMARAYA PATRICK BERG

Öte yandan çıktığı bir programda Ansu Fati, Patrick Berg ve Thomas Dahl ile anlaştıklarını fakat Twente maçının skorunun bu transferlere engel olduğunu belirten Başkan Serdal Adalı, sadece Berg için açık kapı bıraktı. Adalı, Norveç ve Bodo'nun ön liberosu için "Biz onu, o da bizi istiyor. Seçimden sonra bir girişim daha yapacağız. Yeni sezonda takımın lideri olabilir" dedi.

ASTER WRANCKX İDDİASI

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan ayrılmak isteyen Aster Vranckx'la da ilgilendiği iddia edildi. İddiaya göre Alman kadro planlamacısı Eduard Graf Belçikalı yıldızı siyah-beyazlı kadroya katmak istiyor. Vranckx'a hem Fransız hem de Hollanda kulüpleri oyuncuya ilgi gösteriyor. 22 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Mechelen'den 8 milyon euroya transfer edildi. Ancak beklentileri karşılayamadı. Alman ekibi ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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