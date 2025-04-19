Deplasman fatihi Rafa Silva! Son 8 maçta yaptıkları şaşırttı

Maçın 10. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, sol tarafa çevirdiği topu penaltı noktasının önüne aktardı. Topla buluşan Rafa Silva, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Rafa Silva (AA)
8 DEPLASMANDA 5 KATKI!
Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla deplasman maçlarında fark yaratmaya devam ediyor. Son 8 dış saha mücadelesinde 3 gol ve 2 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan Portekizli yıldız, takımının hücum gücüne önemli katkılar sunuyor.
Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)
BEŞİKTAŞ'A KRİTİK ANLARDA NEFES OLUYOR
Özellikle zorlu deplasmanlarda sahneye çıkan Rafa Silva, Beşiktaş'ın hücumdaki en istikrarlı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Teknik heyet ve taraftarlar, sezonun son bölümünde tecrübeli oyuncudan aynı performansı sürdürmesini bekliyor.