Deplasman fatihi Rafa Silva! Son 8 maçta yaptıkları şaşırttı

8 DEPLASMANDA 5 KATKI! Rafa Silva , bu sezon Beşiktaş formasıyla deplasman maçlarında fark yaratmaya devam ediyor. Son 8 dış saha mücadelesinde 3 gol ve 2 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan Portekizli yıldız, takımının hücum gücüne önemli katkılar sunuyor.

Beşiktaş'ın gol sevinci (AA)

BEŞİKTAŞ'A KRİTİK ANLARDA NEFES OLUYOR

Özellikle zorlu deplasmanlarda sahneye çıkan Rafa Silva, Beşiktaş'ın hücumdaki en istikrarlı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Teknik heyet ve taraftarlar, sezonun son bölümünde tecrübeli oyuncudan aynı performansı sürdürmesini bekliyor.