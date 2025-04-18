Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması! "Şampiyonluk yürüyüşü başladı"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sezonun sonuna doğru yaklaşıldığını ve şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi.
"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI"
Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, 'Biraz beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Savunma üzerine duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş hücumu için kullanacaklarını biliyorduk. Topu çok doğru şekilde sahip olduk. Acele etmedik, çok fazla pozisyon ürettik. 1-0'dan 2-0'a kadar pozisyonlara rağmen gol gelmeyince stres yaşadık. Futbolda bunlar var, rakibimiz gelmedi ama gol yeme korkusunu yaşıyoruz. Maçı müthiş bir şekilde domine ettik. Oyuncularım ve taraftarlarımız bu konsantrasyonu gösteriyor. Onlarla birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başladık. Alacağımız üst üste galibiyetler rakibimize bakmadan bizi şampiyon yapacak. Mayıs yaklaşıyor... Hafta içi bir kupa maçımız var, orada da aynı konsantrasyonu göstereceğiz. Orada da sonuna kadar gitmek istiyoruz.' dedi.