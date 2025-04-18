Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması! "Şampiyonluk yürüyüşü başladı"

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, 'Biraz beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Savunma üzerine duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş hücumu için kullanacaklarını biliyorduk. Topu çok doğru şekilde sahip olduk. Acele etmedik, çok fazla pozisyon ürettik. 1-0'dan 2-0'a kadar pozisyonlara rağmen gol gelmeyince stres yaşadık. Futbolda bunlar var, rakibimiz gelmedi ama gol yeme korkusunu yaşıyoruz. Maçı müthiş bir şekilde domine ettik. Oyuncularım ve taraftarlarımız bu konsantrasyonu gösteriyor. Onlarla birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başladık. Alacağımız üst üste galibiyetler rakibimize bakmadan bizi şampiyon yapacak. Mayıs yaklaşıyor... Hafta içi bir kupa maçımız var, orada da aynı konsantrasyonu göstereceğiz. Orada da sonuna kadar gitmek istiyoruz.' dedi.

Trendyol Süper Lig 'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK 'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk , karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sezonun sonuna doğru yaklaşıldığını ve şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi.

Okan Buruk (AA)

"GEÇİŞLERE VE POZİSYONA İZİN VERMEDİK"

Takım savunmasına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, 'Bizim gibi takımlar için oyunu ne kadar önde oynarsak avantaj. Rakibimizin planlarından biri, önde hızlı oyuncu bırakıp geçişlerden pozisyon bulmaktı. Buna izin vermedik. Çok doğru bir şekilde topa sahip olduk ve bu da az pozisyon vermemizi sağladı.' sözlerini sarf etti.

TORREIRA VE SANCHEZ

Performansıyla öne çıkan Torreira'yı değerlendiren Buruk, 'Lucas'ı hep öne gönderiyoruz duran toplarda. Dün de çalıştık bunu. Sara da çok iyi orta kesti. Torreira'nın golü maçın kilidini açtı. Davinson ve Torreira… Gol atmasını beklemediğimiz isimler bugün golleri attı.' ifadelerini kullandı.