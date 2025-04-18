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Ankaragücü'nde Mesut Bakkal istifa etti!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç sadece puan kaybı değil, aynı zamanda teknik direktör Mesut Bakkal’ın istifasıyla kriz anlamına da geldi. Maçın ardından konuşan Mesut Bakkal, futbolcularla ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın saha içindeki tutumundan memnun olmadığını ve bu şartlarda devam etmenin mümkün olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 23:29
Ankaragücü’nde Mesut Bakkal istifa etti!

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşma sonrası Başkent temsilcisinde sular durulmadı. Teknik direktör Mesut Bakkal, çarpıcı açıklamalarla istifa ettiğini duyurdu.

6 TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Başkent ekibi bu sezon teknik direktör değişiklikleriyle gündemde yer aldı. Mesut Bakkal'ın vedasıyla birlikte, Ankaragücü 2023-24 sezonunda tam 6. teknik adamla yollarını ayırmış oldu.

Bu sezon sırasıyla Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı. Ayrıca bir karşılaşmada takımın başında yardımcı antrenör Hakan Demirkan yer aldı.

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